- 19:43 Прямо с завода: Украина получит новенькие 42 БТР, заказанные ранее у Латвии
- 19:39 Это очевидный политический фарс с целью давления на Маркушина: четырех депутатов Ирпенского городского совета от «Батькивщины» отстранили
- 19:29 Весам — «Тройка Мечей» и эмоциональные проверки, Стрельцам — «Королева Мечей» и саморефлексия: Таро-прогноз на 5 июля
- 19:18 «Вроде ж недавно общались, играли и побеждали»: российский дрон убил студента в Полтаве
- 18:52 Пойду к хирургу: Леся Никитюк поразила заявлением
- 18:33 Ветеранам — трудоустройство, переселенцам — жилье на 45 лет без первого взноса, — Андрей Пелюховский
- 18:22 Северная Корея отправит до 30 000 военных для подкрепления российских войск: чем это грозит
- 18:03 Favbet Foundation и GoFriends IT Academy: IT-мастер-класс для подростков из уязвимых категорий
- 17:58 Я стала бабушкой: Оля Полякова отреагировала на новость о помолвке дочери
- 17:55 К Зеленскому публично обратились ветераны, семьи погибших Героев и сам коллектив авиакомпании «Украинские вертолеты»: что происходит
- 17:42 Суд в очередной раз не разрешил детективу НАБУ закрыть дело об организации фиктивных командировок Шабунина в НАПК, — ветеран
- 17:23 В Польше поддержка вступления Украины в ЕС резко упала: в чем причина
Настаиваем на необходимости доработать законопроекты: Общественный антикоррупционный совет МОУ о Defence City
Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины как независимый консультативно-надзорный орган, уполномоченный осуществлять общественный контроль за прозрачностью и эффективностью решений в сфере обороны, заявил о необходимости доработки законопроектов. Соответствующее официальное заявление было опубликовано в Facebook.
«Defence City, как заявляется, — программа, направленная на внедрение специального режима для поддержки украинских оборонных производителей. Она состоит из четырех больших законопроектов, предусматривающих внесение изменений в Налоговый (№ 13420), Таможенный (№ 13421), Бюджетный (№ 13422), Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (№ 13423)», — сообщают в Общественном антикорсовете.
По утверждению ОАС МОУ, изменения в законодательство имеют много «но»:
- в действующей редакции документ содержит нормы, фактически предусматривающие полное освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших правонарушения при выполнении оборонного заказа — даже если эти нарушения были доказаны;
- модель выглядит как такая, что будет работать в ручном режиме с ограниченным доступом. Это создает риски повторения практики «клуба избранных»;
- отдельная норма законопроекта предусматривает, что предприятия, являющиеся резидентами Дія. City, не могут стать участниками Defence City. Это создает необоснованные барьеры для тех, кто уже доказал свою эффективность в производстве технологических решений для фронта;
- льгота по налогу на прибыль предоставляется таким образом, что это не снижает, а, наоборот, повышает сложность для плательщика — как в подаче отчетности, так и в рисках налогового давления;
- и многие другие.
«Законопроект об изменениях в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины вообще нельзя выносить на голосование», — подчеркивают в ОАС МОУ.
Общественный антикоррупционный совет обращается к промышленности и общественности: «Ознакомьтесь с содержанием законопроектов и предоставьте свои предложения. Успех Defence City полностью зависит от того, насколько качественно будут прописаны правила, и насколько прозрачно будет работать система».
Напомним, ранее руководитель ОАС МОУ — ветеран и общественный деятель Юрий Гудыменко высказался относительно изменений в Уголовный кодекс в рамках Defence City
«Законопроект № 13423 — это полный ад, с которым нельзя сделать ничего, кроме как выбросить его на свалку вместе с авторами», — написал Гудыменко.41
Читайте нас в Facebook