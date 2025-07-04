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Украина

Настаиваем на необходимости доработать законопроекты: Общественный антикоррупционный совет МОУ о Defence City

16:13 4 июля 2025
Общественный антикоррупционный совет МОУ

Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины как независимый консультативно-надзорный орган, уполномоченный осуществлять общественный контроль за прозрачностью и эффективностью решений в сфере обороны, заявил о необходимости доработки законопроектов. Соответствующее официальное заявление было опубликовано в Facebook.

«Defence City, как заявляется, — программа, направленная на внедрение специального режима для поддержки украинских оборонных производителей. Она состоит из четырех больших законопроектов, предусматривающих внесение изменений в Налоговый (№ 13420), Таможенный (№ 13421), Бюджетный (№ 13422), Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (№ 13423)», — сообщают в Общественном антикорсовете.

По утверждению ОАС МОУ, изменения в законодательство имеют много «но»:

  • в действующей редакции документ содержит нормы, фактически предусматривающие полное освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших правонарушения при выполнении оборонного заказа — даже если эти нарушения были доказаны;
  • модель выглядит как такая, что будет работать в ручном режиме с ограниченным доступом. Это создает риски повторения практики «клуба избранных»;
  • отдельная норма законопроекта предусматривает, что предприятия, являющиеся резидентами Дія. City, не могут стать участниками Defence City. Это создает необоснованные барьеры для тех, кто уже доказал свою эффективность в производстве технологических решений для фронта;
  • льгота по налогу на прибыль предоставляется таким образом, что это не снижает, а, наоборот, повышает сложность для плательщика — как в подаче отчетности, так и в рисках налогового давления;
  • и многие другие.

«Законопроект об изменениях в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины вообще нельзя выносить на голосование», — подчеркивают в ОАС МОУ.

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Общественный антикоррупционный совет обращается к промышленности и общественности: «Ознакомьтесь с содержанием законопроектов и предоставьте свои предложения. Успех Defence City полностью зависит от того, насколько качественно будут прописаны правила, и насколько прозрачно будет работать система».

Напомним, ранее руководитель ОАС МОУ — ветеран и общественный деятель Юрий Гудыменко высказался относительно изменений в Уголовный кодекс в рамках Defence City

«Законопроект № 13423 — это полный ад, с которым нельзя сделать ничего, кроме как выбросить его на свалку вместе с авторами», — написал Гудыменко.

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