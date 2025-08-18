«Они завоевали, сколько смогли, мы удержали, сколько осилили»: Друзенко о том, сможет ли Зеленский сломать принуждение к капитуляции

Президент Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова Геннадий Друзенко рассказал о тяжелом выборе во время переговоров Зеленского и Трампа и том, удастся ли украинскому президенту отстоять наши территории.

«Сегодня Зеленский вероятно предстанет перед выбором: полностью потерять Донбасс или полностью потерять поддержку США, — пишет перед встречей президентов Украины и США в Вашингтоне Геннадий Друзенко. — Потому что Трампу хочется завершить российско-украинскую войну, «которая бы никогда не началась, если бы он был президентом».

Ибо делок Трамп не любит войны. Ибо эта война все больше превращает россию из партнера Китая в китайского вассала, а Китай — вызов № 1 для американской гегемонии. Потому, что США шарахаются от самого мысли на десятилетие погрязнуть (хотя бы имиджево и финансово) в очередной войне в тысячах километрах от американских границ. Потому что Трамп боится поражения Украины, которое станет унизительной оплеухой для Вашингтона. Потому что он (как и большинство американских элит) не верит, что россию можно победить…

Но великое достижение этой войны это то, что исторический выбор будет делать украинский президент, а не американский или российский визави. Продолжительная героическая оборона Украины сделала нас субъектными, что означает: нельзя решать будущее нашего государства за Украину и без Украины.

Поэтому, несмотря на все опасности, я бы не согласился отдавать путину неоккупированную часть Донбасса. Новые де-факто (но не де-юре!) границы по линии фронта — это в каком-то смысле справедливо. Они завоевали сколько смогли. Мы, сколько осилили, удержали. Новая действительность, новый баланс сил в регионе. Без сказок о Ленине, который искусственно рисовал на карте границы УССР и «подарков» Хрущева. Мир возвращается в реальность, в которой территория государств определяется их способностью защищать эти территории и справляться с ними.

Кстати, россия продала Аляску США именно из-за осознания, что — после унизительного поражения в Крымской войне — она не может удержать ее военным путем.

Действительно, длительный и прочный мир между Украиной и россией возможен только тогда, когда война «выгорит изнутри» и в ее огне сгорят настоящие первопричины кровавого конфликта: вера московского истеблишмента, что Украина — искусственный конструкт и реальная слабость и неэффективность украинской государственности. Как только мы докажем путину и всему миру, что Украину наверняка можно уничтожить (например, ядерным оружием), но нельзя завоевать, потому что мы предпочитаем сами справляться, а не быть прокси-государством, которым руководят из чужих столиц, шансы на длительный мир станут реальностью.

Под этим углом зрения «прощание с Трампом» может стать вторым испытанием подлинности украинского суверенитета. Действительно ли мы готовы отстаивать собственное право на будущее, как весной 2022-го года? Действительно ли у нас до сих пор есть воля сплотиться ради отпора агрессору? Действительно ли украинское государство и общество могут обеспечить фронт всем нужным, даже если Америка предаст нас?

Возможность ответить Трампу «Thanks, but not» напрямую зависит от готовности Зеленского мобилизовать и реформировать Украину. Превратить нацию, уставшую от войны и стремящуюся к миру хоть и ценой тяжелых компромиссов, в народ, готовый биться до последнего, ибо он верит в себя и свое дело. Трансформировать страну с пробками от люксовых авто и переполненными ресторанами в государство с очередями в армию. Где лозунг «все для фронта — все для победы» не цитата из учебников истории, а основополагающий принцип функционирования государства.

А если ты не способен поломать запрос на мир почти любой ценой, если не можешь вдохновить страну снова драться как лев, если у тебя бюджет как решето со множеством коррупционных дыр, а власть имущие — чуть ли не сплошные уклонисты, тогда сдача остальной части Донбасса — это не вопрос выбора, это вопрос времени. Не верите — спросите жителей Доброполья, которые сейчас массово эвакуируются из родного города.

Единственные действенные гарантии длительного и прочного мира — сильная и суверенная Украина. Которая ставит украинские интересы больше всего. Которую можно не любить, но нельзя не уважать. И на которую лучше не нападать, потому что будет дороже.

Остальные — тактические маневры, которые либо ведут к скорому перемирию, либо затягивают войну на истощение. Которую невозможно выиграть, кардинально не изменив Украину".

