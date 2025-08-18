Что ждет Зеленского в Вашингтоне: союзники Украины пытаются удержать Трампа от уступок путину

Объятия президента Дональда Трампа с президентом путиным на Аляске вызвали обеспокоенность европейских лидеров, что президент Украины Владимир Зеленский не получит такого же дружественного отношения. И они принимают меры, чтобы усилить шансы Киева. По словам двух европейских дипломатов и чиновника, осведомленного по этому вопросу, в США 18 августа планируется отправить по крайней мере одного из любимых собеседников Дональда Трампа — президента Финляндии Александра Стубба. Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что идея заключается в том, что Александр Стубб может помочь предотвратить любые «вспышки» между Трампом и Зеленским и убедить президента США привлечь Европу к дальнейшим переговорам.

Президент Финляндии Александр Стубб

Европа и Украина рассматривают саммит 18 августа как ключевой для того, чтобы Трамп не согласился на требования путина, которые они считают неприемлемыми, а именно — передачу россии украинской территории, которую москва частично взяла под контроль. Европейские союзники Украины также стремятся избежать очередной засады для Зеленского, которая может перевернуть отношения в этот щекотливый момент. Катастрофическая встреча Трампа и Зеленского в Белом доме в феврале отбросила их отношения на несколько месяцев назад.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, поддерживающий тесные отношения с Дональдом Трампом, также может совершить поездку в Вашингтон.

Дипломатам, европейским чиновникам и людям, знакомым с переговорами, была предоставлена анонимность, чтобы они могли откровенно говорить и делиться деталями о напряженных международных дискуссиях перед встречей Зеленского и Трампа в Овальном кабинете 18 августа.

Дональд Трамп заявил, что сначала встретится с Зеленским, а затем попытается встретиться с путиным и Зеленским на трехсторонней встрече.

«Очевидно, что результаты саммита на Аляске вызвали беспокойство в Европе, поскольку Трамп, похоже, поверил в значительную часть аргументов путина», — сказала Камиль Гранд, бывшая чиновник НАТО, которая общалась с высокопоставленными европейскими чиновниками, участвовавшими в переговорах.

Хотя Трамп сделал гораздо больше, чем обычно, для консультаций с Европой накануне саммита с путиным и после него, частые контакты, похоже, не дали ощутимых результатов. Европейские чиновники облегченно чувствуют, что Дональд Трамп не согласился на соглашение с путиным, но разочарованы тем, что угроза высоких вторичных тарифов, направленных против третьих стран, покупающих российскую нефть, была отложена.

«Они хотят попытаться максимально повлиять на переговорный процесс, потому что знают, что Трамп действительно хочет сделать это именно так, и они не хотят покидать инициативу путина, — сказал Джузеппе Спатафора, бывший чиновник НАТО, который сейчас является исследователем-аналитиком в Институте исследований безопасности ЕС. — В общем, европейцы гораздо чаще разговаривают с Трампом, чем в течение первых 100 дней, что хорошо. Они оказывают влияние. Но оно ограничено».

Ранее сообщалось о том, что после саммита США и россии на Аляске европейские лидеры поддержали Украину и заявили о том, что международные границы не могут быть изменены силой .

