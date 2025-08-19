«Это вызвало шок, боль и злобу»: «Мисс Вселенная Украина-2025» об испытаниях во время большой войны

25-летняя София Ткачук из Ровно стала обладательницей титула «Мисс Вселенная Украина-2025». Уже в ноябре в Таиланде он будет представлять нашу страну на международном конкурсе красоты. Сейчас София активно готовится к поездке, участвует в международных благотворительных мероприятиях, собирает гардероб и «подтягивает» дефиле. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» София Ткачук рассказала о начале большой войны, ощущении беспомощности и готовности к любым ситуациям на конкурсе красоты.

«На время я потеряла связь с реальностью»

— София, что вы почувствовали, когда вас объявили победительницей конкурса красоты?

— Церемония награждения проходила не в прямом эфире, как всегда, а под запись. Однако все равно результаты объявляли в режиме реального времени, потому волновались все, и это было ощутимо на съемочной площадке. Непростым был и сам день, ведь ночью накануне Киев пережил массированный обстрел, и, честно говоря, никому из нас не удалось отдохнуть или собраться с силами перед важным днем. Когда объявили мой титул, я почувствовала тотальное спокойствие. Мне даже показалось, что на время я потеряла связь с реальностью и забыла, где я. В то же время глубоко внутри, где-то в животе, оставалось покалывание — легкое эхо волнения.

София Ткачук из Ровно стала обладательницей титула "Мисс Вселенная Украина-2025"

— Было ли предчувствие, что именно так произойдет?

— В этом году в конкурсе приняли участие около 30 полуфиналисток, и спрогнозировать, кто войдет даже в пятерку финалисток, было сложно. Все девушки были невероятно красивыми, целеустремленными, со своим характером и сильной мотивацией. Ближе к завершению конкурса появилось ощущение настоящего соревнования и конкуренции. Я точно знаю, что сделала максимум из того, что было в моих силах.

— Титул «Мисс Вселенная Украина» сейчас не только о красоте…

— Да, он делает мой голос более слышимым в Украине и за ее пределами. Недавно благодаря титулу у меня была возможность посетить Посольства Украины в Мексике и Португалии и обсудить потенциальные культурные и благотворительные инициативы. Еще до участия в конкурсе я приобщилась к благотворительным проектам, но теперь я получила и ресурс влияния, позволяющий объединять вокруг важных тем еще больше людей. Особенно близка для меня тема поддержки украинских детей. Я буду выходить на сцену конкурса с месседжем о внутреннем свете, который украинцы хранят даже в самые темные времена, о детях, переживших опыт войны, но не потерявших способности радоваться, учиться и верить.

"Благодаря титулу у меня была возможность посетить Посольства Украины в Мексике и Португалии и обсудить потенциальные культурные и благотворительные инициативы", - рассказала София Ткачук

— Как идет подготовка к финалу конкурса «Мисс Вселенная»?

— Важнейшие составляющие подготовки — пошив национального костюма и выбор вечернего платья, ведь это то, что увидят все зрители. Нужно подтянуть дефиле — я буду активно этим заниматься с известным тренером из Индонезии, который готовил многих участниц и победительниц конкурсов красоты.

— Вы уже начали сотрудничать с дизайнерами над созданием национального костюма?

— Это очень ответственная задача, ведь он должен представлять не только меня как личность, но и мою страну. Сейчас мы на этапе утверждения концепции национального костюма после опроса среди украинцев, каким он должен быть в этом году. К сожалению, мы не сможем создавать этот костюм дома, ведь украинские подрядчики не смогли заняться проектом. Но мы уже ведем переговоры с известным дизайнером из Филиппин, специализирующимся на пошиве национальных костюмов для конкурсов красоты.

Что касается гардероба — вместе с командой президента конкурса «Мисс Вселенная Украина» Анны Филимоновой мы начали активно работать над его формированием. Я буду на конкурсе две с половиной недели, и каждый день предусматривает несколько разных мероприятий, а это по меньшей мере две-три полноценных образа в день. Я должна выглядеть так, чтобы меня замечали, — уверенно, ярко, с характером. Но в то же время я всегда буду помнить об уместности образов: в моей стране идет война, и это налагает особую ответственность. В образах будут символизирующие Украину элементы — цвета, национальные мотивы, знаковые детали.

София Ткачук с детьми украинских героев

«Я счастлива в личной жизни»

— Известно, что конкурсы красоты часто сопровождаются скандалами, готовы ли вы к непростым условиям?

— Я хорошо понимаю, что участие в таких масштабных проектах может сопровождаться повышенным вниманием, иногда критикой или спекуляциями. В то же время знаю, что конкурс «Мисс Вселенная» старается дистанцироваться от скандалов. Но психологически чувствую, что готова к вызовам, и отношусь к этому спокойно. Главное — оставаться верной себе.

"Психологически чувствую, что готова к вызовам, и отношусь к этому спокойно", - отмечает София

— Возможно, именно вы получите корону победительницы «Мисс Вселенная-2025». Есть предчувствие?

— Это чрезвычайно масштабный и конкурентный проект. Каждая его участница прошла серьезный отбор на национальном уровне. Я понимаю, что победа зависит от многих факторов — моих личностных качеств, стараний команды, состава участниц, определенного субъективного видения жюри, иногда просто удачи. Что касается меня, я полна решимости и приложу максимум усилий, чтобы достойно представить Украину и получить лучший результат.

— На момент начала полномасштабного вторжения вы были не в Украине. Было ли предчувствие большой войны?

— Да, я физически находилась в безопасности, но случившееся вызвало шок, боль, злость, острое чувство несправедливости и беспомощности. 24 февраля сделало меня более сознательной. У меня есть близкие люди, которые сейчас защищают страну, и, как большинство украинцев, я живу с постоянной тревогой за тех, кого люблю.

— Что за эти три с половиной года полномасштабного вторжения навсегда ушло из вашей жизни?

— Иллюзия, что будущее предсказуемо, что есть гарантии и жизнь можно спланировать. Изменились отношения с близкими: я стала еще больше ценить простые моменты радости с семьей и то, что имею в моменте «здесь и сейчас». Я счастлива в личной жизни — меня окружают любовь и поддержка. И моя самая большая мечта сегодня — сохранять это внутреннее чувство покоя и гармонии. Иногда самые простые вещи оказываются наиболее сильными. Все материальное для меня всегда было второстепенным. Гораздо важнее — мое внутреннее состояние и здоровье близких людей.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в прошлом году в Мексике выбирали «Мисс Вселенную» и как выступила представительница Украины.

Фото предоставлено пресс-службой конкурса «Мисс Вселенная Украина»

