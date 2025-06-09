Не то что в другие годы: названа обладательница титула «Мисс Вселенная Украина-2025» (фото)

Стала известна обладательница титула «Мисс Вселенная Украина-2025», которая в этом году будет представлять нашу страну на международном конкурсе «Мисс Вселенная» в Таиланде. Звание получила 25-летняя София Ткачук из Ровно. Девушка в возрасте четырех лет вместе с семьей выехала за границу. Она имеет диплом бакалавра по специальности «Финансы», свободно владеет английским и испанским языками. Сейчас София предприниматель, изучает макроэкономику и инвестиционные механизмы. На своей странице в социальной сети София публикует фотографии отдыха на море, встреч с друзьями и походов в горы.

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— Я работала в ООН, волонтерила, помогала украинцам за границей, как во время, так и до начала полномасштабного вторжения, — рассказала Ткачук после награждения. — Я знаю, как это — покидать родную землю, оказываться в чужой стране и начинать все сначала… Мои украинские корни сформировали во мне стойкость, сострадание и веру в силу женской силы. И я верю, что именно соединение этих качеств позволит мне достойно и содержательно представить Украину на международном уровне.

Звание получила 25-летняя София Ткачук из Ровно

Известно, что во время полномасштабной войны оргкомитет конкурса не проводит национальный отбор в формате публичного шоу. Финалистки были выбраны путем народного голосования на цифровой международной платформе.

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— Мы не отказываемся от участия в глобальном конкурсе, — прокомментировала президент конкурса Анна Филимонова. — Мы рассматриваем международную платформу «Мисс Вселенная» как важный инструмент публичной дипломатии, позволяющий в который раз напомнить мировому сообществу об Украине, ее борьбе за свободу и недопустимости полномасштабного вторжения со стороны россии.

Девушка имеет диплом бакалавра по специальности "Финансы", свободно владеет английским и испанским языками.

Начиная с 2023 года в конкурсе «Мисс Вселенная» могут принимать участие замужние, разведенные женщины, матери и даже беременные. С 2024 года возрастные ограничения для участников были отменены. Финал крупнейшего мирового конкурса красоты Miss Universe-2025 состоится в ноябре 2025 года в Таиланде.

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Подписчики официальной страницы национального конкурса в сети отреагировали на новую избранницу.

«Считаю, заслуженно и честно, действительно девушка достойна победы, это не то что в другие годы», — написали в комментариях.

«Ваааау, поздравления и успехов Софии, — поделились эмоциями. — Жюри — за достойный выбор».

Напомним, в 2024 году обладательницей титула красоты стала Алина Пономаренко из Одессы.

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