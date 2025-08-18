Мир выбирает популистов, а не воинов, и этим пользуются диктаторы и садисты: об опасности капитуляции под видом «крепкого мира» с агрессором

Офицер ВСУ, радиоинженер, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов поделился мыслями относительно «крепкого мира», который предлагает Украине и Европе президент США Дональд Трамп.

«Первая мировая война завершилась подписанием Компьенского перемирия 11 ноября 1918 года, которое положило конец боевым действиям между Германией и странами Антанты. А уже потом, значительно позже, 28 июня 1919 года был подписан Версальский мирный договор, формально завершивший Первую мировую войну. военные ограничения и денежные репарации.

Вторая мировая война в Европе завершилась 7 мая 1945 года в 2:41 ночи в штаб-квартире Дуайта Эйзенхауэра во французском Реймсе подписанием акта о безоговорочной капитуляции Германии. Ни о каком мирном договоре, ни о каких условиях мира и послевоенного политического и территориального устройства Европы после войны в Акте о капитуляции речь не шла — союзники полностью брали на себя управление Германией и ее сателлитами.

Теперь, в августе 2025 года, Вашингтон предлагает нам — Украине и Европе — принять навязанные путиным условия «крепкого мира», пойти на территориальные уступки и согласиться с декларативными «гарантиями безопасности», которые, как показывает история независимой Украины, никто не собирается гарантировать.

Когда Трамп пишет в своей социальной сети, что Украине (и Европе) нужно согласиться на капитуляцию — а это именно капитуляция, ничто иное, просто завернутая в яркую обертку «крепкого мира» с агрессором, — так не всегда поступали американские президенты.

В январе 1943 года, в самый разгар Второй мировой войны, в Касабланке (Марокко) состоялась встреча премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и президента США Франклина Рузвельта. Сталина на конференцию пригласили, но он отказался приехать, потому что боялся летать.

В Касабланке раздалась сенсация. На итоговой пресс-конференции Рузвельт произнес слова unconditional surrender: «Объединенные Нации убеждены в том, что мир может быть достигнут только в результате безоговорочной капитуляции государств оси».

То есть Рузвельт и Черчилль прямо и ясно дали понять, что они не будут договариваться с врагом, что не пойдут ни на какие перемирия, территориальные уступки, не подпишут «крепкий мир на все времена», до тех пор, пока враг не будет побежден, его вооруженные силы не будут представлять угрозы, а его руководители, ответственные за развязывание войны, не будут отданы под суд и сурово наказаны.

Следует сказать, что такая формулировка окончания войны прозвучала впервые в современной мировой истории. Даже в Атлантической хартии, определившей в 1942 году, за что борются США и Британия, и которая положила начало НАТО и ООН, ни о какой безоговорочной капитуляции Германии и Японии речь не шла.

В те далекие времена Америка вела бескомпромиссную борьбу с мировым злом, а теперь ею правит бездарная клика торговцев и дешевых политиканов. Впрочем, такая ситуация не только в Америке — цивилизованный мир зажрался, избиратели выбирают популистов, а не воинов, и этим пользуются диктаторы и садисты.

Война будет продолжаться до тех пор, пока зло не подпишет акт о безоговорочной капитуляции. Даже если сегодня нас заставят капитулировать перед злом", — говорится в сообщении.

