- 18.08 22:01 Арбузный салат для фигуры: быстрый рецепт полезного блюда
- 18.08 21:32 «Чувак медленно умирает»: фанаты Джастина Бибера обеспокоены
- 18.08 21:17 «Или соглашение, или поддержка прекращается»: что сказал Трамп Зеленскому перед переговорами тет-а-тет в Белом доме
- 18.08 21:01 Микроволновка как новая почти без чистки: эффективный лайфхак
- 18.08 20:34 Под обстрел попал накануне своего дня рождения: в бою в Донецкой области погиб воин со Львовщины
- 18.08 20:23 Украинские беспилотники парализовали нефтепровод «Дружба»: в Венгрии истерика
- 18.08 20:18 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 18.08 20:07 Даже гурманам понравятся эти кабачковые котлеты: ингредиенты точно есть у вас под рукой
- 18.08 19:56 Правоохранители Франковщины «кошмарят» предпринимателей, несмотря на мораторий СНБО, — Тука
- 18.08 19:40 На этой неделе в ВР хотят легализовать крипту: эксперты указали на слабый момент закона
- 18.08 19:24 Можно будет снова жить: Тарас Тополя о поврежденной от ракетного удара квартире
- 18.08 19:04 Тельцам — «Колесница» и решительность, Весам — «Башня» и перемены: Таро-прогноз на 19 августа
Трамп встретится с Зеленским наедине: европейские лидеры будут ждать за дверью
После саммита на Аляске с участием президентов США и россии американский лидер договорился о переговорах с Владимиром Зеленским. Они должны пройти 18 августа в Вашингтоне. Накануне Дональд Трамп принял решение провести личную встречу с президентом Украины, несмотря на то, что украинского лидера в Вашингтон сопровождает мощная делегация европейских политиков. По данным источников BILD, только после завершения тет-а-тет переговоров к ним присоединятся представители Европейского Союза и НАТО.
В составе делегации, ожидающей присоединения к переговорам Трампа и Зеленского об условиях завершения войны россии против Украины ожидаются канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Джордж Мелли Стубб, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Как отмечает BILD, по завершении частной беседы между Трампом и Зеленским запланирован совместный рабочий ужин, где стороны обсудят ключевые вопросы безопасности, поддержки Украины и координации действий между США, ЕС и НАТО.
Аналитики предполагают, что тет-а-тет между Трампом и Зеленским может стать решающим этапом в формировании новой стратегии Запада по Украине. В то же время формат встречи подчеркивает сложную динамику между США и ЕС в вопросе лидерства и координации действий.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в феврале этого года встреча Зеленского и Трампа в Белом доме закончилась конфликтом, после которого американский президент даже временно приостановил военную помощь Киеву.150
Читайте нас в Facebook
Львы могут рассчитывать на выгодные предложения, а Водолеи — на удачные сделки: финансовый гороскоп на неделю 18 — 24 августа