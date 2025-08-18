Трамп встретится с Зеленским наедине: европейские лидеры будут ждать за дверью

После саммита на Аляске с участием президентов США и россии американский лидер договорился о переговорах с Владимиром Зеленским. Они должны пройти 18 августа в Вашингтоне. Накануне Дональд Трамп принял решение провести личную встречу с президентом Украины, несмотря на то, что украинского лидера в Вашингтон сопровождает мощная делегация европейских политиков. По данным источников BILD, только после завершения тет-а-тет переговоров к ним присоединятся представители Европейского Союза и НАТО.

В составе делегации, ожидающей присоединения к переговорам Трампа и Зеленского об условиях завершения войны россии против Украины ожидаются канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Джордж Мелли Стубб, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Как отмечает BILD, по завершении частной беседы между Трампом и Зеленским запланирован совместный рабочий ужин, где стороны обсудят ключевые вопросы безопасности, поддержки Украины и координации действий между США, ЕС и НАТО.

Аналитики предполагают, что тет-а-тет между Трампом и Зеленским может стать решающим этапом в формировании новой стратегии Запада по Украине. В то же время формат встречи подчеркивает сложную динамику между США и ЕС в вопросе лидерства и координации действий.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в феврале этого года встреча Зеленского и Трампа в Белом доме закончилась конфликтом, после которого американский президент даже временно приостановил военную помощь Киеву.

