Футболист «Ювентуса» разводится с красавицей-женой ради обворожительной стюардессы (фото)

Пятикратный чемпион страны в составе «Ювентуса», экс-защитник сборной Италии 31-летний Даниэле Ругани, ставший в 2020 году первым футболистом серии А, который заразился коронавирусом, разводится с 34-летней красавицей-женой Микелой Персико после почти десяти лет брака.

Еще несколько месяцев назад итальянские СМИ писали о напряженных отношениях футболиста и телеведущей, а также о том, что их брак переживает серьзный кризис. Некоторые порталы также опубликовали фотографии Ругани с красивой брюнеткой, после чего ее личность стала известна. Валентина Мамис Феасенда — бывшая итальянская модель, ныне работающая стюардессой авиакомпании Fly Emirates.

По данным итальянских СМИ, Ругани влюбился в красавицу Валентину. Они встречались в Турине, девушка также навещала Даниэле в Амстердаме, поскольку Ругани провел прошлый сезон в аренде в «Аяксе».

Жена Ругани уже подала на развод и будет бороться за опеку над 5-летним сыном Томасом.

«Последние месяцы мне пришлось нелегко. Я молчала, потому что хотела защитить сына, но теперь всем займется мой адвокат. Я надеялась, что все закончится не так», — цитируют Микелу Персико итальянские СМИ.

Добавим, что Даниэле Ругани выступает за «Ювентус» с 2013 года, проведя за туринцев 117 матчей и забив восемь мячей. Воспитанник школы «Эмполи» часто играл в аренде — за «Эмполи», «Ренн», «Кальяри» и «Аякс». С 2016 по 2018 год Ругани выступал за сборную Италии, проведя семь матчей. Его контракт с «Ювентусом» действует до июня 2026 года.

