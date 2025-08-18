- 19:56 Правоохранители Франковщины «кошмарят» предпринимателей, несмотря на мораторий СНБО, — Тука
- 19:40 На этой неделе в ВР хотят легализовать крипту: эксперты указали на слабый момент закона
- 19:24 Можно будет снова жить: Тарас Тополя о поврежденной от ракетного удара квартире
- 19:04 Тельцам — «Колесница» и решительность, Весам — «Башня» и перемены: Таро-прогноз на 19 августа
- 19:03 Чиновники и подрядчики на Волыни снова посягали на средства громад, — генпрокурор Руслан Кравченко
- 18:49 Насыпьте с вечера эти 2 средства в унитаз, и утром он будет сиять ярче солнечных лучей
- 18:36 «Списки Жернакова» и полмиллиона долларов грантов: что пишут СМИ о конфликте в Общественном совете добродетели
- 18:23 Части украинцев увеличат размер социальной помощи: кто будет получать до 4 тысяч грн ежемесячно
- 18:09 Футболист «Ювентуса» разводится с красавицей-женой ради обворожительной стюардессы
- 18:07 В Украине стартовала программа «Пакет школьника»: как подать заявку на участие
- 17:52 Шикарно выгляжу: популярная актриса отреагировала на свой возраст
- 17:26 «Говорить, что это „лишние“ деньги для киевлян, — чистая манипуляция»: эксперт о намерениях властей забрать у столицы 8 млрд
Футболист «Ювентуса» разводится с красавицей-женой ради обворожительной стюардессы (фото)
Пятикратный чемпион страны в составе «Ювентуса», экс-защитник сборной Италии 31-летний Даниэле Ругани, ставший в 2020 году первым футболистом серии А, который заразился коронавирусом, разводится с 34-летней красавицей-женой Микелой Персико после почти десяти лет брака.
Еще несколько месяцев назад итальянские СМИ писали о напряженных отношениях футболиста и телеведущей, а также о том, что их брак переживает серьзный кризис. Некоторые порталы также опубликовали фотографии Ругани с красивой брюнеткой, после чего ее личность стала известна. Валентина Мамис Феасенда — бывшая итальянская модель, ныне работающая стюардессой авиакомпании Fly Emirates.
По данным итальянских СМИ, Ругани влюбился в красавицу Валентину. Они встречались в Турине, девушка также навещала Даниэле в Амстердаме, поскольку Ругани провел прошлый сезон в аренде в «Аяксе».
Жена Ругани уже подала на развод и будет бороться за опеку над 5-летним сыном Томасом.
«Последние месяцы мне пришлось нелегко. Я молчала, потому что хотела защитить сына, но теперь всем займется мой адвокат. Я надеялась, что все закончится не так», — цитируют Микелу Персико итальянские СМИ.
Добавим, что Даниэле Ругани выступает за «Ювентус» с 2013 года, проведя за туринцев 117 матчей и забив восемь мячей. Воспитанник школы «Эмполи» часто играл в аренде — за «Эмполи», «Ренн», «Кальяри» и «Аякс». С 2016 по 2018 год Ругани выступал за сборную Италии, проведя семь матчей. Его контракт с «Ювентусом» действует до июня 2026 года.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый форвард бросил красавицу-модель, чтобы сбежать в английскую премьер-лигу.
Фото ФК «Ювентус», Instagram
Читайте нас в Facebook