Один из топ-форвардов мира бросил красавицу-модель, чтобы сбежать в английскую премьер-лигу (фото)

Один из лучших форвардов мира, 27-летний футболист «Спортинга» и сборной Швеции Виктор Дьекереш, уступивший в борьбе за «Золотую бутсу» только звезде «Реала» Килиану Мбаппе, расстался со своей девушкой — португальской моделью и актрисой Инес Агиар, утверждает TV Guia.

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Английские и португальские СМИ сообщают, что «бомбардир от Бога» решился на этот шаг, потому что твердо хочет покинуть в ближайшее время «Спортинг» и любой ценой перебраться в английскую премьер-лигу. По словам красавицы, которая не желает покидать родную Португалию, она стала для Виктора препятствием. Дескать, ее возлюбленный больше не хочет, чтобы что-то его связывало с Лиссабоном.

Слухи о возможном разрыве пары, которая была вместе с прошлого года, появились, когда Агиар не составила Дьекерешу компанию на свадьбе футболиста «Спортинга» Мортена Юльманда и Эмили Софи Ниссен, с которой, как утверждается, португалка очень близка.

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Более того, молодые люди порознь провели летний отпуск. Актриса отдыхала на испанском острове Форментера, в то время как Дьекереш, у которого есть венгерские корни, нежился на солнце на греческом Миконосе.

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Раскол произошел на фоне горькой трансферной саги между футболистом забившим в прошлом сезоне за клуб 54 мяча в 52 матчах, и «Спортингом». Игрок сборной Швеции был разгневан тем, что чемпионы Португалии не стали соблюдать заключенное джентльменское соглашение, позволяющее футболисту уйти за меньшие деньги, чем сумма отступных в размере 70 миллионов евро. Более того, боссы лиссабонского клуба уже требуют за своего бриллианта около 100 млн евро.

Как бы там ни было, Виктор Дьекереш уже согласовал условия личного контракта с лондонским «Арсеналом». Осталось договориться клубам.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый вратарь «Барселоны» расстался с женой после 13 лет отношений.

Фото Instagram



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