«Списки Жернакова» и полмиллиона долларов грантов: что пишут СМИ о конфликте в Общественном совете добродетели

«Судью Майдана», исполнительного директора ОО «Фонд DEJURE» Михаила Жернакова обвинили в продвижении «нужных» кандидатов в состав Общественного совета добродетели (ОСД) и в финансовых махинациях со средствами иностранных доноров. «Судебно-юридическая газета» опубликовала детали скандала во время выборов в этот совет.

«Исполнительного директора грантовой организации „Фонд DEJURE“ и владельца „контрольных пакетов акций“ в двух последних составах ОСД Михаила Жернакова, обвинили в манипуляциях с выборами членов ОСД, продвижении нужных лично ему кандидатов в состав ОСД („списки Жернакова“), давлении на отдельных представителей общественности, клевете, „узурпации власти“ и даже в финансовых махинациях со средствами от иностранных доноров, поступивших для „поддержки судебной реформы в Украине“», — сообщается в материале.

Издание отметило, что во время процедуры выборов в Общественный совет добродетели разразился скандал — трое его членов еще действующего состава — Константин Смолов, Александр Волошин и Татьяна Катриченко сняли свои кандидатуры в знак протеста против деятельности Жернакова. Общественные активисты назвали его и ОО «Фонд DEJURE» монополистами в поддержке деятельности ОСД за иностранные средства и подозревают в сокрытии информации о предоставлении грантов на сотни тысяч долларов США.

«На „поддержку ОСД“ только американские партнеры выделили более $ 500 тыс. (почти 21 млн. гривен)», — пишет «Судебно-юридическая газета».

Также Жернакова подозревают в сокрытии информации не только от членов совета, но и от иностранных партнеров, то есть доноров, отмечают авторы материала.

Общественные активисты обвиняют Жернакову в формировании в «ручном режиме» списка кандидатов в Общественный совет добродетели.

«Список лиц, которых нужно отобрать в состав ОСД, был составлен заранее и проговорен с другими общественными организациями, формирующими состав совета. Указанным ОО был даже разослан проект бюллетеня, в котором было указано, каких кандидатов необходимо поддержать на выборах. Следовательно, кандидаты в новый состав ОСД были поделены «на желаемых» и «не желаемых», — цитирует «Судебно-юридическая газета» активистов.

Издание сообщило, что о «добродетелях» Михаила Жернакова было известно очень давно, но так называемый «общественный сектор» годами пытался не замечать очевидных вещей, потому что, вероятно, так было «нужно».

В частности, «Судебно-юридическая газета» напоминает, что назначенный в 2012 году Януковичем на должность судьи Винницкого окружного административного суда Жернаков 19 февраля 2014 удовлетворил иск прокуратуры и отменил решение Хмельницкого городского совета, в котором требовалось осудить применение оружия и спецсредств на Майдане и вывести внутренние войска из Киева.

Кроме того, СМИ обратили внимание на уклонение Жернакова от мобилизации.

«14 декабря 2023 года Михаил Жернаков в Киеве был задержан сотрудниками ТЦК и СП и доставлен в столичный Шевченковский районный ТЦК и СП. Основание — нарушение правил военного учета военнообязанных. Интересно, что обжаловать действия ТЦК Михаил Жернаков не стал и 20 декабря 2023 выплатил штраф в размере 5 300 гривен», — отмечает издание.

«Судебно-юридическая газета» пишет, что с 2024 года Михаил Жернаков зачислен на должность профессора кафедры гражданского, хозяйственного и финансового права Полтавского юридического института НЮУ им. Я. Мудрого. Первым проректором НЮУ им. Я. Мудрого в это время был Николай Кучеревянко — его отчим.

Как сообщалось, 4 августа 2025 состоялись выборы четвертого состава Общественного совета добродетели. Новый состав ОСД начал свою деятельность 15 августа. Согласно ст. 87 Закона «О судоустройстве и статусе судей» ОСД в составе 20 членов образуется в целях содействия Высшей квалификационной комиссии судей в установлении соответствия судьи (кандидата на должность судьи) критериям профессиональной этики и добродетели.

