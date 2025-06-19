Коррупционный скандал: в СМИ обвинили DeJure в отсутствии отчетов за использование 108 млн грн донорских средств

Общественная организация «Фонд DeJure», возглавляемая Михаилом Жернаковым, в 2021—2024 годах получила от доноров более 108 миллионов гривен (свыше 3 млн долларов США с учетом курса в разные годы). В то же время подробные финансовые отчеты от фонда, который позиционирует себя как один из главных игроков в сфере судебной реформы, отсутствуют в открытом доступе. Информацию о том, что DeJure не обнародует ни статьи расходов, ни договоры с подрядчиками, опубликовало издание «Информатор».

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«Несмотря на масштабную деятельность, DeJure имеет статус неприбыльной организации и отчитывается по упрощенной процедуре, которая обычно применяется для микропредприятий. Такой подход противоречит принципам прозрачности и может нарушать украинское законодательство, поскольку делает невозможным независимый аудит использования сотен миллионов гривен», — отмечает «Информатор».

Издание обнародовало сведения о том, что значительная часть средств могла поступать в DeJure от иностранных доноров или заинтересованных лиц, влияние которых на украинскую судебную систему может быть деструктивным.

Информатор напомнил, что имя руководителя фонда Михаила Жернакова уже неоднократно фигурировало в публичных скандалах. Его критиковали за поддержку кандидатов с сомнительными научными степенями в состав ВККС и попытки уклонения от мобилизации.

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Издание пишет, что сначала Жернаков ссылался на диагноз «плоскостопие», однако этот диагноз не подтвердила военно-врачебная комиссия. Позже он получил бронь как преподаватель частного вуза — Киевской школы экономики. Однако, по данным «Информатора», его преподавательская деятельность была фиктивной, и в университете он не появлялся.

По имеющимся у «Информатора» сведениям, Жернаков также тратил донорские средства для «накручивания» предпочтений и комментариев в соцсетях под своими постами. Его сообщения в «Фейсбуке» активно поддерживали аккаунты, принадлежащие моделям с платформы Onlyfans, где девушки зарабатывают деньги за выкладывание эротических фото.

Издание пишет, что руководитель DeJure свободно выезжает за границу и путешествует по Европе. Его заметили на одном из мероприятий вместе со скандальным членом Общественного совета добродетели Мартиной Богуславец, которая, по данным СМИ, заработала на «борьбе с коррупцией» две квартиры, не имея на это соответствующих официальных доходов.

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Учитывая активное участие DeJure в формировании органов судейского управления и проведения судебной реформы, отсутствие прозрачности в финансах и скандалы вокруг лидера организации вызывают серьезную обеспокоенность, считает «Информатор».

Пока организация публично не комментировала эти обвинения.

Ранее сообщалось, что грантовые структуры пытаются сохранить контроль над судебной системой Украины.

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