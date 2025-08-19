- 10:01 Картофельный пирог от Эктора: быстрый и простой рецепт для тех, у кого нет времени на готовку
- 09:39 Обидчик «Динамо» с голом на 39-й секунде сотворил еще одну сенсацию в Лиге чемпионов: видеообзор матча
- 09:22 «Задней части авто нет»: известная украинская телеведущая попала в ДТП вместе со своим маленьким ребенком
- 09:01 «Прекращение войны в любой форме сейчас невыгодно никому, кроме Трампа, желающего Нобеля», — Андрей Клименко
- 08:37 Дроны врага ночью атаковали Ахтырку и Измаил: в городах сильные пожары, есть раненые
- 08:17 Водолеям — неожиданные знакомства, Львам — безумный успех, а Скорпионам — новые возможности: гороскоп на 20 августа
- 19.08 22:02 Намазка из печени трески — райское наслаждение: готовится моментально
- 19.08 21:31 Дают романтике второй шанс: инсайдеры об отношениях Кэти Перри и Джастина Трюдо
- 19.08 21:02 Этот продукт точно есть на каждой кухне: отличный совет для легкой чистки яиц
- 19.08 20:34 На войну рвался с первого дня вторжения: вражеский дрон убил старшего сержанта из Сум
- 19.08 20:06 Эти кабачковые кольца просто вкуснятина: невозможно оторваться
- 19.08 19:39 «Отдайте землю — и, возможно, вам разрешат пожить»: что нам предлагают под видом мира
Овнам полезен активный отдых, а инициатива Тельцов может оказаться наказуемой: гороскоп на конфликтный день 19 августа
Астрологи, ранее рассказавшие, как переход Урана в Близнецы повлияет на судьбу знаков зодиака, поведали, каким будет день 16 августа. Это день перманентных ссор и конфликтов, которые могут вспыхивать по любому поводу, а иногда и вовсе без него, информирует ТСН.
Козерог
Сегодня вас может потянуть на незапланированные траты. Постарайтесь держаться подальше от соблазнов, чтобы не выйти за рамки бюджета.
Водолей
Не лучший день для подписания важных документов или заключения долгосрочных сделок. То, что кажется выгодным, может обернуться разочарованием.
Рыбы
Не принимайте близко к сердцу бестактные замечания от старших родственников. Скорее всего, они сказаны без злого умысла.
Овен
Даже если у вас выходной, проведите его активно. Пассивный отдых, вроде лежания на диване, не принесет пользы ни здоровью, ни настроению.
Телец
Сегодня лучше не проявлять инициативу на работе. Действуйте спокойно и не спеша, чтобы избежать негативной реакции начальства.
Близнецы
Сконцентрируйтесь на одной задаче. Если будете браться за все сразу, рискуете не довести до конца ничего.
Рак
С утра вы будете полны энергии, но постарайтесь расходовать ее с умом. Если растратите силы сразу, то к вечеру почувствуете себя выжатым.
Лев
По возможности отложите все поездки — будь то командировки или путешествия. Непредвиденные ситуации могут испортить планы.
Дева
Не принимайте важных решений сегодня. Из-за невозможности объективно оценить ситуацию вы можете совершить ошибку.
Весы
Постарайтесь свести к минимуму общение с близким человеком, чтобы избежать ссоры из-за мелочи, которая может навредить вашим отношениям.
Скорпион
Не поддавайтесь на провокации. Игнорируйте двусмысленные шутки и не вступайте в спор.
Стрелец
Сегодня лучше уделить больше внимания дому и семье, а не работе. В профессиональных делах сегодня не будет успеха.
Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи назвали знаки зодиака, кому август принесет богатство и успех.17502
