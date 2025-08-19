Овнам полезен активный отдых, а инициатива Тельцов может оказаться наказуемой: гороскоп на конфликтный день 19 августа

Астрологи, ранее рассказавшие, как переход Урана в Близнецы повлияет на судьбу знаков зодиака, поведали, каким будет день 16 августа. Это день перманентных ссор и конфликтов, которые могут вспыхивать по любому поводу, а иногда и вовсе без него, информирует ТСН.

ВІДЕО ДНЯ

Козерог

Сегодня вас может потянуть на незапланированные траты. Постарайтесь держаться подальше от соблазнов, чтобы не выйти за рамки бюджета.

Водолей

Не лучший день для подписания важных документов или заключения долгосрочных сделок. То, что кажется выгодным, может обернуться разочарованием.

Рыбы

Не принимайте близко к сердцу бестактные замечания от старших родственников. Скорее всего, они сказаны без злого умысла.

РЕКЛАМА

Овен

Даже если у вас выходной, проведите его активно. Пассивный отдых, вроде лежания на диване, не принесет пользы ни здоровью, ни настроению.

Телец

Сегодня лучше не проявлять инициативу на работе. Действуйте спокойно и не спеша, чтобы избежать негативной реакции начальства.

Близнецы

Сконцентрируйтесь на одной задаче. Если будете браться за все сразу, рискуете не довести до конца ничего.

РЕКЛАМА

Рак

С утра вы будете полны энергии, но постарайтесь расходовать ее с умом. Если растратите силы сразу, то к вечеру почувствуете себя выжатым.

Лев

По возможности отложите все поездки — будь то командировки или путешествия. Непредвиденные ситуации могут испортить планы.

Дева

Не принимайте важных решений сегодня. Из-за невозможности объективно оценить ситуацию вы можете совершить ошибку.

Весы

Постарайтесь свести к минимуму общение с близким человеком, чтобы избежать ссоры из-за мелочи, которая может навредить вашим отношениям.

РЕКЛАМА

Скорпион

Не поддавайтесь на провокации. Игнорируйте двусмысленные шутки и не вступайте в спор.

Стрелец

Сегодня лучше уделить больше внимания дому и семье, а не работе. В профессиональных делах сегодня не будет успеха.

Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи назвали знаки зодиака, кому август принесет богатство и успех.

17502

Читайте нас в Facebook