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Время перемен: как переход Урана в Близнецы 7 июля повлияет на судьбу знаков зодиака

14:06 5 июля 2025
Уран входит в Близнецы – Что ждет Ваш Знак Зодиака

7 июля 2025 году состоится значительное астрологическое событие: планета Уран оставляет знак Тельца и входит в Близнецы. Этот переход знаменует начало нового периода глобальных и личных перемен.

Итоги периода Урана в Тельце (2019−2025)

Уран, планета внезапных прорывов, в течение шести лет находился в Тельце — знаке стабильности и материальных ресурсов. Этот период показал хрупкость привычных опор, заставив многих адаптироваться к неожиданным изменениям в финансах, профессии и жизни. Чувство нестабильности и страха было закономерным, но этот опыт стал точкой силы, научив обретать внутреннюю опору, информирует Ukr.Media.

Что принесет переход Урана в Близнецы?

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Близнецы — знак воздуха, подвижности, информации и коммуникаций. Уран в этом знаке будет работать через идеи, технологии и общение, поощряя:

• Интеллектуальную гибкость.
• Быстрое обучение.
• Критическое мышление.
• Готовность изменять подходы.

Ожидается волна новых форматов в медиа, образовании, цифровых технологиях и развитии ИИ. Важно воспринимать это время как приглашение к постоянному обучению и исследованию нового.

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Воздействие на знаки Зодиака

Близнецы, Девы, Стрельцы, Рыбы: Испытают наиболее острые изменения. Важно разбивать сложные задачи на простые шаги и развивать гибкость мышления.
Водолеи, Весы, Овны, Львы: Ожидайте рост и новые возможности. Сосредоточьтесь на конкретных проектах, развивайте контакты и открыто заявляйте о своих идеях.
Тельцы, Раки, Козероги, Скорпионы: Изменения будут более мягкими. Используйте устойчивость для постепенной интеграции новых технологий и знаний в знакомые сферы жизни.

Общий совет

Этот период является частью более широких трансформаций. Активно развивайте коммуникативные навыки, изучайте новые форматы взаимодействия, осваивайте информационные технологии, развивайте критическое мышление и любознательность. Мир станет более динамичным, и гибкое мышление поможет вам чувствовать себя увереннее.

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Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи составили гороскоп на июль для всех знаков зодиака.

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