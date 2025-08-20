- 20.08 22:01 Как есть это популярное блюдо грузинской кухни: все гораздо проще, чем вы думаете
Не только на словах, но и на деле: в Берлине заговорили о военном участии в гарантиях безопасности для Киева
После саммита в Вашингтоне с участием президентов США, Украины и лидеров Евросоюза правительство Германии призвало к открытой дискуссии в Бундестаге о возможности участия немецких военных в гарантиях безопасности для Украины. Как сообщает Deutsche Welle, идея вызвала неоднозначную реакцию среди политических партий, часть из которых уже высказалась против.
«Гарантия безопасности предусматривает помощь в случае, если россия не будет соблюдать мирное соглашение с Украиной. А этого следует ожидать после того, как россия без необходимости и мотивов напала на Украину», — заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.
По его словам, поддержка Украины должна быть не только политической, но и военной. «Сейчас в „коалиции желающих“ разрабатывается проект документа о гарантиях безопасности. Но, в конце концов, это должно означать, что мы поддерживаем Украину не только на словах, но и на деле», — подчеркнул Вадефуль.
Он также сослался на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, признавшего общую ответственность США и Европы в вопросе предоставления гарантий безопасности Украине в случае прекращения войны с рф. «Нам следует обсудить, какой вклад Германия может и должна внести — сначала в рамках коалиции, а затем внутри страны», — отметил министр.
Несмотря на предварительные заявления о невозможности размещения Бундесвера в Украине, Вадефуль признал, что дискуссия о мандате на участие немецких военных неизбежна. «Конечно, я думаю, что Германия столкнется с трудностями. Но мы должны обсудить это трезво — и в стране, и в Бундестаге», — сказал он, подчеркнув важность привлечения оппозиции к диалогу.
Канцлер Мерц также допустил возможность обсуждения мандата на участие Бундесвера, но предостерег: «Сейчас еще рано давать на этот вопрос однозначный ответ».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, какие варианты защиты Украины от возможного повторного вторжения россии рассматривает Запад.
Фото dw.com69
