Украина

«Гарантии безопасности — ключ к окончанию войны»: Зеленский намекнул на важные договоренности

9:39 19 августа 2025
Владимир Зеленский рассказал о подробностях переговоров в Вашингтоне

В США прошли переговоры по дальнейшей судьбе Украины с участием мировых лидеров. Президент Украины Владимир Зеленский назвал их важными.

«Сегодня в Вашингтоне были важные переговоры. Много вопросов обсудили с президентом Трампом. Долгая беседа в деталях. И по ситуации на поле боя, и наши шаги для приближения мира. Было несколько встреч и в формате с европейскими лидерами и президентом США. Обсудили гарантии безопасности. Это ключевой вопрос о том, как старт к окончанию войны. Ценим важный сигнал от США относительно готовности поддержать и быть их частью», — написал он.

По словам президента, много внимания было уделено возвращению детей, освобождению военнопленных и гражданских, которых удерживает россия.

«Договорились над этим работать. Президент США также поддержал встречу на уровне лидеров. Встреча такая действительно нужна, чтобы решить чувствительные вопросы. Спасибо президенту Трампу за приглашение и за сегодняшний особый формат нашей встречи. Благодарю всех лидеров, которые были с нами сегодня: Эмманюэля Макрона, Кира Стармера, Фридриха Мерца, Джоджу Мелони, Александра Стубба, Урсула фон дер Ляен, Марка Рютте», — написал Зеленский.

Как писали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп похвалил костюм украинского лидера.

