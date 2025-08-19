Миротворцы или наблюдатели: как Запад планирует защитить Украину от нового вторжения россии

На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами 18 августа ключевой темой стали «гарантии безопасности» для Украины после потенциального прекращения огня или мирного соглашения. Как сообщает The New York Times, целью обсуждения является предотвращение повторного вторжения россии.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил создать силы из «коалиции желающих», которые могут быть размещены в Украине. Хотя детали остаются нераскрытыми, военные эксперты отмечают: мандат этих сил будет иметь критическое значение.

По информации издания, во время встречи рассматривались три варианта сдерживания россии от повторного нападения.

В частности, речь шла о миротворческих силах стран-членов НАТО — вооруженных контингентах, которые будут дополнять ВСУ. Их присутствие должно сдержать кремль от новой агрессии, но для эффективности нужны десятки тысяч военных. Трамп 18 августа так и не озвучил своего решения относительно возможного присутствия американских военных в Украине, хотя перед началом саммита с Зеленским журналисты спрашивали президента США об этом.

Второй вариант гарантий безопасности для Украины от нападения рф издание назвало символической «растяжкой». Этот вариант предусматривает присутствие небольшой группы иностранных военных, которая не способна к обороне от агрессии. Ее цель — психологически сдержать россию из-за риска международного скандала после вероятного убийства россиянами европейцев неукраинского происхождения во время возможных попыток повторной агрессии кремля. Действенность этого варианта обозреватели называют гаданием на кофейной гуще.

Третий вариант предусматривает размещение в Украине сил наблюдения. В теории, небольшой контингент в составе нескольких сотен иностранных военнослужащих будет находиться в Украине для того, чтобы сообщать о возможных будущих военных действиях со стороны рф, или нарушении ею условий прекращения огня. Однако, такую функцию частично могут заменить технологии, кроме того, силы наблюдения не способны обеспечить защиту.

Окончательное решение будет зависеть от хода мирных переговоров, если они состоятся.

