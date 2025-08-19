40-летнего экс-футболиста сборной нашли мертвым спустя три дня после смерти (фото, видео)

Бывший нападающий южноафриканского «Орландо Пайретс» и сборной Зимбабве 40-летний Тендай Ндоро найден мертвым в своей квартире в Йоханнесбурге спустя три дня после смерти, сообщает citizen.co.za. Ранее победитель Лиги чемпионов и призер Евро-2000 умер от внезапной остановки сердца в 53 года.

По информации СМИ, Ндоро болел диабетом, у него были серьезные проблемы со зрением. Ситуацию усугубил тот факт, что в свое время футболист записал все свое имущество на жену Тандо Масеко, которая после развода оставила бывшего кумира болельщиков ни с чем.

За годы карьеры Тендай Ндоро успел поиграть на родине за «Чикен Инн», в ЮАР — за «Орландо Пайретс», «Аякс Кейптаун» и «Хайлендс Парк», а также за клубы Саудовской Аравии и Омана. С 2013 по 2017 год нападающий выступал за сборную Зимбабве, забив в 14 матчах пять мячей, включая гол в ворота Туниса на Кубке африканских наций-2017.

