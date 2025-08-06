Победитель Лиги чемпионов и призер Евро-2000 умер от внезапной остановки сердца в 53 года (фото, видео)

Вскоре после гибели в страшной автомобильной аварии футболиста «Ливерпуля» Диогу Жоты и его брата португальский футбол потрясла еще одна трагическая новость. В возрасте 53 лет скоропостижно скончался легендарный экс-футболист «Порту» и сборной Португалии Жорже Кошта, сообщает Record.

У бывшего защитника, а в последнее время футбольного директора «Порту» на территории его родного клуба случилась внезапная остановка сердца. Жорже Кошту в критическом состоянии доставили в больницу. Спасти легенду футбола врачам не удалось.

По информации португальских СМИ, еще в 2022 году у Жорже Кошты случился сердечный приступ, после чего он перенес операцию.

Жорже Кошта, выступавший на позиции центрального защитника, провел в футболке «Порту» более 300 матчей во всех турнирах. Всего за карьеру он выиграл целых 26 трофеев, в частности, восемь чемпионских титулов, пять Кубков Португалии и шесть Суперкубков страны. Кроме того, капитан «Порту» под началом Жозе Моуриньо поднимал над головой главные трофеи Кубка УЕФА-2002/2003 и Лиги чемпионов-2003/2004.

В составе сборной Португалии футболист, становившийся чемпионом мира среди игроков до 20 лет, провел 50 матчей и забил 2 гола, завоевав при этом «бронзу» Евро-2000.

После окончания карьеры Жорже Кошта возглавлял в качестве тренера сборную Габона, а также целый ряд клубов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер известный футболист и тренер, забивший легендарный гол ударом с 77 метров.

Фото ФК «Порту»



