- 01:40 Очень продуктивны: что сказал Трамп о встрече путина и Виткоффа в москве
- 06.08 22:02 Очень сочный мясной рулет: готовится так просто и быстро, что не успеете оглянуться
- 06.08 21:32 Не ешьте горькие кабачки: это может быть опасно
- 06.08 21:02 Это было действительно страшно: Линдси Лохан поделилась печальным опытом общения с папарацци
- 06.08 20:45 «Изображение павлина считается оберегом, который приносит благополучие и счастливую судьбу», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 06.08 20:33 Хоронили под звуки трембиты: в бою за Покровск погибла 20-летняя защитница с Закарпатья
- 06.08 20:17 Они повсюду: дизайнер назвал главные тренды летних аксессуаров
- 06.08 20:01 Думал — это ужас: известный шеф-повар заинтриговал новым статусом
- 06.08 19:39 Дроновых атак будет меньше? ВСУ нашли способ снизить опасность
- 06.08 19:23 россия хочет превратить Украину во вторую беларусь, — военный эксперт
- 06.08 19:12 В САП, как и НАБУ, массово «сливают» материалы дел подозреваемым, а конкурсы проводят в ручном режиме, — экс-прокурор
- 06.08 18:59 Овнам — «Туз Жезлов» и яркие идеи, Львам — «Тройка Мечей» и буря эмоций: Таро-прогноз на 7 августа
Победитель Лиги чемпионов и призер Евро-2000 умер от внезапной остановки сердца в 53 года (фото, видео)
Вскоре после гибели в страшной автомобильной аварии футболиста «Ливерпуля» Диогу Жоты и его брата португальский футбол потрясла еще одна трагическая новость. В возрасте 53 лет скоропостижно скончался легендарный экс-футболист «Порту» и сборной Португалии Жорже Кошта, сообщает Record.
У бывшего защитника, а в последнее время футбольного директора «Порту» на территории его родного клуба случилась внезапная остановка сердца. Жорже Кошту в критическом состоянии доставили в больницу. Спасти легенду футбола врачам не удалось.
По информации португальских СМИ, еще в 2022 году у Жорже Кошты случился сердечный приступ, после чего он перенес операцию.
Жорже Кошта, выступавший на позиции центрального защитника, провел в футболке «Порту» более 300 матчей во всех турнирах. Всего за карьеру он выиграл целых 26 трофеев, в частности, восемь чемпионских титулов, пять Кубков Португалии и шесть Суперкубков страны. Кроме того, капитан «Порту» под началом Жозе Моуриньо поднимал над головой главные трофеи Кубка УЕФА-2002/2003 и Лиги чемпионов-2003/2004.
August 5, 2025
В составе сборной Португалии футболист, становившийся чемпионом мира среди игроков до 20 лет, провел 50 матчей и забил 2 гола, завоевав при этом «бронзу» Евро-2000.
После окончания карьеры Жорже Кошта возглавлял в качестве тренера сборную Габона, а также целый ряд клубов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер известный футболист и тренер, забивший легендарный гол ударом с 77 метров.
Фото ФК «Порту»
Читайте нас в Facebook
Водолеям — нестандартные решения, Весам — компромиссы, а Львам — карьера: гороскоп на 6 августа 2025 года