Происшествия

На Волыни селяне бросали камни в авто ТЦК: военные применили оружие

10:45 20 августа 2025
Очередной инцидент по ТЦК на Волыни, фото из открытых источников

На Волыни, где недавно толпа напала на авто ТЦК, произошел еще один инцидент с военкомами.

Конфликт вспыхнул между работниками ТЦК и группой женщин в селе Новые Червища. Женщины пытались защитить мужчину с инвалидностью от задержания.

По словам очевидцев, работники ТЦК схватили парня, который ехал по селу на велосипеде, несмотря на то, что у него на руках был документ о непригодности к службе в армии.

Во время стычки в военных летели камни. Военные якобы открыли стрельбу, и одна из пуль ранила пожилую женщину в щеку.

В Волынском областном ТЦК объяснили, что мужчина отказался предоставить документы для проверки, а селяне начали действовать агрессивно.

«Местные жители, увидев работу общей группы ТЦК и полиции начали совершать агрессивные действия в отношении военнослужащих ТЦК, начали бросать камни в служебное транспортное средство, когда указанный гражданин еще находился в транспортном средстве», — говорится в сообщении ТЦК.

В ТЦК также сообщили, что начата проверка обстоятельств инцидента. Также проверяется факт использования оружия в ходе мобилизационных мероприятий.

Задержанного отпустили после того, как через систему «Оберіг» подтвердили его инвалидность.

Ранее мы сообщали о протестах людей против действий сотрудников ТЦК в Виннице.

