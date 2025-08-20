- 20.08 22:01 Как есть это популярное блюдо грузинской кухни: все гораздо проще, чем вы думаете
На Волыни селяне бросали камни в авто ТЦК: военные применили оружие
На Волыни, где недавно толпа напала на авто ТЦК, произошел еще один инцидент с военкомами.
Конфликт вспыхнул между работниками ТЦК и группой женщин в селе Новые Червища. Женщины пытались защитить мужчину с инвалидностью от задержания.
По словам очевидцев, работники ТЦК схватили парня, который ехал по селу на велосипеде, несмотря на то, что у него на руках был документ о непригодности к службе в армии.
Во время стычки в военных летели камни. Военные якобы открыли стрельбу, и одна из пуль ранила пожилую женщину в щеку.
В Волынском областном ТЦК объяснили, что мужчина отказался предоставить документы для проверки, а селяне начали действовать агрессивно.
«Местные жители, увидев работу общей группы ТЦК и полиции начали совершать агрессивные действия в отношении военнослужащих ТЦК, начали бросать камни в служебное транспортное средство, когда указанный гражданин еще находился в транспортном средстве», — говорится в сообщении ТЦК.
В ТЦК также сообщили, что начата проверка обстоятельств инцидента. Также проверяется факт использования оружия в ходе мобилизационных мероприятий.
Задержанного отпустили после того, как через систему «Оберіг» подтвердили его инвалидность.
Ранее мы сообщали о протестах людей против действий сотрудников ТЦК в Виннице.372
