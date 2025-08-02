Десятки людей протестовали против действий сотрудников ТЦК в Виннице: что произошло (фото, видео)

Массовый конфликт с ТЦК и полицией вечером 1 августа разразился в Виннице. По информации местных пабликов, утром на стадион «Локомотив» сотрудники ТЦК и СП привезли около 100 мужчин для мобилизационных процедур.

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К вечеру у стадиона стали собираться женщины, подростки и родственники мобилизованных. Протестующие потребовали отпустить мужчин. Женщины пытались прорваться на территорию, им удалось выбить ворота.



К стадиону прибыли 11 экипажей полиции. Полицейские проводили задержание.

Винничанин Виталий рассказал, что звучали крики о помощи от людей, которые находились на стадионе.

«Мы вызвали полицию. Люди собрались, сплотились, ломали двери. Полиция разбрасывала людей, начала бить и задавать газовым баллончиком» , — цитирует «Суспільне» слова Виталия.

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В полночь полицейские попросили всех разойтись и не нарушать комендантский час.

Около пяти утра 2 августа мужчин, которые находились на территории стадиона, начали вывозить, сообщает «Суспільне», ссылаясь на собственные источники.

В полиции по поводу инцидента пояснили, что конфликт возник после обнаружения разыскиваемого мужчины во время мобилизационных мер. В дальнейшем группа людей, в том числе представители неназванной общественной организации, прибыла на стадион и, требуя отпустить мужчину, начала конфликт с военнослужащими.

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К зданию ТЦК пришли около 80 человек, часть из них выломала ворота. В полиции заявили о проверке.

В СМИ регулярно сообщается о случаях силового задержания и доставке мужчин призывного возраста в распределительные пункты, а также другие инциденты с участием работников ТЦК и СП.

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