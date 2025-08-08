- 08.08 22:02 Стрижка по лунному календарю: когда волосы «слышат» лучше всего
Били металлическим предметом и заблокировали грузовиками: на Волыни толпа напала на авто ТЦК
Схватки с ТЦК продолжаются. Так, 7 августа на Волыни группа людей напала на служебный автомобиль военных и полиции. Инцидент произошел во время оповещения военнообязанных в селе Соловичи, сообщает Волынский областной ТЦК и СП.
Сообщается, что во время проверки документов один из местных жителей отказался их предъявить и пытался скрыться.
В это время другой мужчина, назвавшийся старостой села, прыгнул на капот служебного автомобиля и камнем разбил лобовое стекло.
К инциденту присоединилась женщина, которая также наносила удары по транспорту. Еще один человек, вооруженный металлическим предметом (вероятно, гаечным ключом), разбил боковые окна и трижды ударил водителя по руке.
Впоследствии движение автомобиля было заблокировано другими транспортными средствами, в частности грузовиками.
Около 10 человек оцепили служебный автомобиль и в течение нескольких минут наносили удары транспортному средству, препятствуя исполнению служебных обязанностей.
«Сведения по этому факту внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 350 УК Украины. Заметим, что эта статья определяет порядок задержания лица без определения следственного судьи, если он подозревается в совершении преступления», — говорится в сообщении ТЦК.
Один участник инцидента задержан.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали об инциденте в Черкассах, где мужчина хотел взять в заложники работников ТЦК и угрожал гранатой.229
