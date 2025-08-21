Замечательный подарок — сервиз, названный именем того, кому его дарят. Это так поэтично! Сервизы, вдохновленные именами, есть и в творчестве украинских фарфористов. Возможно, кто-то из них таким образом хотел увековечить свое имя или чье-то из родных. В интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследовательница украинского фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала об изысканных сервизах, вдохновленных именами.

«Чайный и кофейный сервизы „Валентина“ стали знаковыми произведениями украинского декоративного искусства»

- Кофейный сервиз «Наталка» (фото в заголовке — Авт.) создан на Полонском фарфоровом заводе в 1980 году одной из ведущих художниц предприятия Клавдией Гапонюк, — рассказывает Людмила Карпинская-Романюк. - Ее произведения сочетают народную искренность, академическую дисциплину и декоративное мастерство. Особой выразительности она достигала в подглазурной росписи кобальтом, который требует точности, предугадывания и интуитивного ощущения цвета после обжига. Произведения художницы хранятся в Национальном музее декоративного искусства Украины, Сумском художественном музее, Каневском музее народного декоративного искусства, Хмельницком краеведческом и Полонском историческом музеях. Еще один очень красивый сервиз «Наталка», созданный известными художниками Николаем Трегубовым и Натальей Галушко-Аксененко на Коростенском фарфоровом заводе.

ВІДЕО ДНЯ

Н. Трегубов, Н. Галушко-Аксененко. Кофейный сервиз «Наталка». Коростенский фарфоровый завод. 1982

— Какие еще имена служили источником вдохновения?

РЕКЛАМА

— Чайный и кофейный сервизы «Валентина», созданные художниками Николаем и Валентиной Трегубовыми на Коростенском фарфоровом заводе в 1983 году, стали знаковыми произведениями украинского декоративного искусства. В 1986 году за цикл работ авторов удостоили Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко — высшей государственной награды в области культуры.

Н. и В. Трегубовы. Кофейный сервиз «Валентина». Коростенский фарфоровый завод, 1983.

Формы, созданные Николаем Трегубовым, отличаются плавной пластикой и стройностью пропорций. Роспись Валентины Трегубовой наполнена эмоциональностью. На белом фоне фарфора расцветают небольшие сиреневые и фиолетовые цветы с зелеными листочками, расположены они свободно, будто капли аромата на фарфоровой ткани. Живопись будто дышит — она легкая, мерцающая, прозрачная, с нежными фиолетово-розовыми нюансами, которые будто растворяются в свете. Тонкая золотая кайма, золотые ручки и элементы на крышках создают акцент благородной торжественности.

РЕКЛАМА

Сервизы «Валентина» — это не просто бытовые вещи, а метафоры красоты и хорошего вкуса. Название «Валентина» не случайно: оно несет в себе отголосок женского имени как символа нежности, верности, художественной интонации. Эти сервизы превращают чай и кофе в ритуал любви к красоте.

«Если бы сервиз мог говорить, он бы сказал: «Я создан, чтобы делать ваши дни теплее, праздничнее и красивее!»

— Изысканно!

- Имя «Ольга» несет в себе силу, достоинство и внутреннюю красоту. В сочетании с роскошной росписью и изысканной формой сервиз для кофе «Ольга» является своеобразным портретом — не конкретной женщины, а обобщенного женского образа: изысканного, глубокого, благородного.

Н. Трегубов, Н. Галушко-Аксененко. Кофейный сервиз «Ольга». Коростенский фарфоровый завод. 1984

РЕКЛАМА

Сервиз «Ольга» — изысканный пример украинского фарфорового искусства 1980-х, сочетающий сдержанную классику и эмоционально насыщенную роспись. Форма, разработанная Николаем Трегубовым, поражает пропорциональностью и элегантностью. Кофейник имеет высокую, стройную форму с плавно изогнутым носиком и декоративно подчеркнутой ручкой. Декор Натальи Галушко-Аксененко — одновременно яркий и нежный. Глубокие оттенки пурпурно-малинового и винного цвета придают композиции особую выразительность. Торжественности добавляет щедрое золочение: кайма, ручки, крышки и ножки каждого предмета блестят теплым золотом, что подчеркивает монументальность сервиза и его праздничный характер. Это настоящий парадный ансамбль для особых моментов. Если бы сервиз мог говорить, он бы сказал: «Я создан, чтобы делать ваши дни теплее, праздничнее и красивее!»

— Замечательно!

- Красивый и чайно-кофейный сервиз «Глория» как нежное женское имя, что означает «слава» или «блеск», — продолжает Людмила Карпинская-Романюк. — Его создала художница Алиса Кордас. Форма — мягкая, гармоничная, порой почти скульптурная — держит в себе спокойствие и уют. Эта посуда будто из старинной сказки.

А. Кордас. Сервиз для чая и кофе «Глория». Полонский фарфоровый завод. 2000.

На белом фарфоровом фоне расцвели волшебные синие цветы, будто после дождя. Роспись в оттенках насыщенного синего выполнена в сочетании подглазурной и надглазурной техник и создает визуальную глубину. Это сервиз, который не выкрикивает, а говорит шепотом, как воспоминание о чем-то важном, что не исчезает из памяти. Его красота — в искренности, умении совместить быт и поэзию. Этот сервиз создан, чтобы делать завтраки или вечера теплыми, как мамины руки, и красивыми, как весенний сад.

— Действительно…

- Имя Ника происходит из древнегреческой мифологии: Ника — это богиня победы и успеха. Сервиз для кофе «Ника» — произведение, в котором дизайн, цвет и форма сливаются в единый поток энергии. Авторы формы и декора — Константин Олейник и Нина Пилипчук. Декор выполнен в насыщенных оттенках с тонким золотым обрамлением. Каждый элемент сервиза выглядит как частица большой орнаментальной симфонии.

К. Олейник, Н. Пилипчук. Сервиз для кофе «Ника». Коростенский фарфоровый завод. 2000

— Какой сервиз ваш любимый?

— Трудно выделить один. Все они замечательны. Талантливые украинские мастера наделяли каждый сервиз характером: нежным или торжественным, сдержанным или триумфальным. Они творили не только форму — но и настроение, эмоцию, историю. Имя становилось ключом к художественному образу. Такие сервизы — это портреты эпохи, сохраненные в линии ручки, в изгибе венца чашки, в ритме цветочной росписи.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с коллекционером Людмилой Карпинской-Романюк, которая рассказала о том, что украинские фарфористы создали невероятную галерею женских образов по мотивам произведений Тараса Шевченко.

Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!

Фото в заголовке К. Гапонюк. Сервиз для кофе «Наталка». Полонский фарфоровый завод. 1980

Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк

122

Читайте нас в Facebook