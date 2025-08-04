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«Штоф Валентины Трегубовой „Древо жизни“ — шедевр мирового уровня», — Людмила Карпинская-Романюк
«Древо Жизни», которое также известно как «Мировое Древо» или «Райское древо», встречается в разных культурах мира — европейских, азиатских и африканских. Этот символ означает мироздание, жизнь, бессмертие. В украинской традиции «Древо Жизни» является символом рода, связи поколений и семейной памяти и часто изображается на писанках, рушниках, вышиванках. Его изображение трактуется как оберег семьи, а еще ассоциируется с мудростью.
«Древо Жизни» изображали всемирно известные художники — в частности Густав Климт. Картина с одноименным названием является одним из самых известных его произведений. Эта работа — часть монументальной композиции, созданной для столовой дворца Стокле в Брюсселе. Древо в картине Климта символизирует жизнь, рост и связь между земным и небесным. Его ветви, украшенные сложными узорами и орнаментами, символизируют разнообразие мира. Ныне эта работа хранится в Венском музее прикладного искусства.
То, как осмыслили тему рода гении украинского фарфора Николай и Валентина Трегубовы, не может не впечатлять.
В интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследовательница украинского фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала об уникальных работах супругов-художников.
«Произведения Трегубовых являются мощным художественным месседжем»
- Штофы Валентины и Николая Трегубовых — это артобъекты, родившиеся на пересечении народной традиции и современной декоративной пластики второй половины ХХ века, — говорит Людмила Карпинская-Романюк. — Каждое произведение как миниатюрная поэма об Украине: людях, обычаях и теплых семейных историях. Трегубовы удачно соединили пластический язык народной скульптуры с красочными росписями. Штофы Трегубовых украшали интерьеры домов, становились своеобразной «семейной гордостью». Это не просто посуда, а вещи, которые «разговаривают» с нами на языке символов и красоты. Декоративный штоф «Древо жизни» (фото в заголовке — Авт.) — настоящая фарфоровая ода семейственности и жизненной энергии. Мужчина с пышными усами и доброжелательными глазами — заботливый отец в окружении детей. Штоф будто говорит: родовое дерево вырастает из любви и заботы. Это произведение Валентины Трегубовой является одновременно нежным и мощным художественным месседжем, в котором фантазия художницы раскрывается в каждой детали, а сам образ наполнен душевным теплом и народной мудростью. Думаю, это шедевр мирового уровня.
— Невероятная работа!
— Декоративный штоф Валентины Трегубовой «Каравай» — ода матери, хранительнице домашнего очага, носительнице духовных ценностей в семье. Штоф дополнен фигурками детей. Работа Валентины Трегубовой очаровывает своей искренностью и теплом.
«И древо жизни, и каравай являются важными символами в украинских свадебных традициях»
— Этими работами можно любоваться бесконечно… Каждую деталь можно рассматривать и рассматривать.
— Кстати, неслучайно Валентина Трегубова соединила их на фото. Крепкая семья — там, где есть поддержка матери и отца. И древо жизни, и каравай являются важными символами в украинских свадебных традициях. Древо жизни часто изображается на свадебных рушниках, символизируя крепкую семью и непрерывность рода. А каравай — празднично украшенный хлеб — является важным элементом свадебного обряда, символизируя счастье и благополучие. Оба символа означают благословение на счастливую жизнь.
— Какие еще есть работы на эту тему?
- Вот декоративный штоф «Нежность» — настоящий гимн семейным ценностям и женской нежности. Образ женщины здесь олицетворяет хранительницу рода: на ее рубашке видим крупные фантазийные цветы, они словно символ животворной силы и материнской любви.
Изысканный растительный орнамент с золотыми акцентами придает штофу особую праздничность и торжественность. Лицо женщины излучает спокойствие и теплоту. Словно оберег, этот образ несет ощущение уюта и душевной гармонии. Символическая пара детей, которые прижались друг к другу, воплощает единство, заботу и нежность семейных отношений. Этот штоф — не просто декоративная посуда, а художественная метафора семейного счастья, красоты повседневной жизни и тепла домашнего очага. Он воплощает одновременно и образ матери, и общечеловеческое стремление к любви и согласию. Его название — «Нежность» — передает главную эмоцию этого произведения: мягкость, кротость и безусловную любовь, живущую в сердце каждой матери.
Существует еще один вариант росписи штофа «Нежность». Обе версии объединяет главная идея: материнская любовь — основа основ.
— Поиск секрета крепкой счастливой семьи — вечная тема… Кстати, американские исследователи, считают, что этот секрет в доброте. Кажется так просто, но есть над чем задуматься.
- И мы видим эту доброту на лице каждого персонажа в работах Трегубовых. Они — художественная ода украинской дружной семье и красоте традиционной культуры. Каждая форма говорит на своем языке, однако все они объединены общим месседжем: сохранять тепло семейных отношений и гордость за свои корни. Эти работы оставляют после себя ощущение светлой памяти о прошлом и одновременно дарят надежду на счастливое будущее. Каждый штоф становится не просто предметом интерьера, а символическим оберегом дома, объединяющим поколения и рассказывающим историю о любви, красоте и бесконечной жизненной силе рода.
— Такие работы — настоящие талисманы семьи.
- Считается, что талисманы должны быть в каждой семье. Это предметы, которые, согласно народным поверьям, приносят счастье, здоровье, удачу и защиту дому и его жителям. Бытует мнение, что «древо жизни» — один из очень сильных оберегов.
Ранее в «ФАКТАХ» коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк рассказывала о том, что в скульптурной группе «Энеида» Валентины Трегубовой есть даже… бог гопака.
Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!
На фото в заголовке В. Трегубова. Декоративный штоф «Древо жизни». Коростенский фарфоровый завод. 1980
Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк114
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