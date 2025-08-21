Овнам важно не поддаваться на провокации, а Ракам звезды не рекомендуют сплетничать: гороскоп на 21 августа

Астрологи, составившие гороскоп для всех знаков Зодиака на конец лета, уточнили советы всем представителям зодиакального круга на четверг, 21 августа.

Овен

Гороскоп на 21 августа для Овнов предупреждает о возможных провокациях, которые могут создать уйму препятствий на пути знака, пишет «ТСН». Звезды рекомендуют Овнам преодолевать их, без особых эмоций реагируя на проявления чужой агрессии.

Телец

Гороскоп на 21 августа для Тельцов сулит день, благоприятный для сделок с землей и недвижимостью. Удачными обещают быть сделки и по покупке, и по продаже, и по обмену.

Близнецы

Гороскоп на 21 августа для Близнецов не исключает, что сегодня найдется немало желающих испортить настроение знаку. Однако этот период звезды советуют проходить, поддерживая в себе оптимизм — иначе негатив может сказаться как на личной сфере, так и на профессиональной.

Рак

Гороскоп на 21 августа для Раков предупреждает знак о недопустимости распространения непроверенных слухов и сплетен — последствия могут оказаться непредсказуемыми. Особенно это касается работы.

Лев

Гороскоп на 21 августа для Львов рекомендует знаку уделит время пожилым родственниками или близким людям, ушедшим на пенсию. Им очень не хватает вашего внимания.

Дева

Гороскоп на 21 августа для Дев сулит знаку день, когда все дела будут удаваться. Особенно это будет актуальным для деловой сферы — заключенные контракты обещают быть прибыльными.

Весы

Гороскоп на 21 августа для Весов рекомендует знаку снизить активность — сегодня желательно снять возникшее напряжение. Оптимально — совершить прогулку на природе или заняться спортом.

Скорпион

Гороскоп на 21 августа для Скорпионов предвидит, что у знака и его деловых партнеров взаимопонимание будет находиться на таком уровне, что это позволит решать самые острые вопросы. Звезды советуют Скорпионам не упустить этот шанс для решения сложных задач.

Стрелец

Гороскоп на 21 августа для Стрельцов советует знаку осмыслить отношения с самыми близкими людьми — семьей, друзьями, и понять, что именно они — ваш надежный тыл. С близким кругом знаку будут по силам любые, даже очень сложные дела.

Козерог

Гороскоп на 21 августа для Козерогов рекомендует знаку после работы встретиться в близкими ему людьми. Эта встреча зарядит Козерога положительной энергией.

Водолей

Гороскоп на 21 августа для Водолеев советует избегать конфликтых ситуаций — ссоры не лучшим образом скажутся как на настроении, так и на трудоспособности знака. Звезды советуют Водолеям игнорировать недружественные выпады в свой адрес.

Рыбы

Гороскоп на 21 августа для Рыб также рекомендует держаться по-дальше от негативных ситуаций, особенно не следует принимать близко к сердцу события, не косающиеся знака непосредственно.

Фото — Pixabay

