Черный дым дошел из Кременчуга до Кривого Рога: оккупанты ударили по крупнейшему НПЗ в Украине, когда его резервуары были наполнены сырьем

Второй день небо над Кременчугом Полтавской области затянуто плотной черной тучей дыма. Она дошла уже до Кривого Рога, она видна также из космоса. Это подтверждают спутниковые снимки, на которых ясно видно направление распространения дымовой завесы.

Фотографии, которыми изобилует Интернет, напоминают кадры из какого-то фильма-катастрофы. В подписях к ним часто встречаются слова «апокалипсис» и «армагеддон».

Не киношные «апокалипсис» и «армагеддон» устроили оккупанты Кременчугу ночью 19 августа, снова нанеся массированный удар по местному нефтеперерабатывающему заводу. Для атаки, продолжавшейся почти всю ночь, оккупанты применили ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты.

Второй день небо над Кременчугом Полтавской области затянуто плотной черной тучей дыма

С начала полномасштабной войны армия рф уже не менее десятка раз запускала по предприятию воздушные цели. Кажется, враг пытается стереть с лица земли единственный перспективный для восстановления НПЗ в Украине, принадлежащий нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта».

«В июне я просто потерял счет количеству прилетевшего туда за те несколько дней… Источники говорят, что у местной ПВО просто закончились боеприпасы для отражения атак. Можно сказать только, что с начала полномасштабки завод „принял“ десятки ракет и, наверное, сотни шахедов», — написал в «Фейсбуке» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

С начала полномасштабной войны армия РФ уже не менее десятка раз наносила удары по предприятию

По его словам, это может быть «ответом» на недавние удары украинских беспилотников по нефтеперекачивающим станциям в российских Унече и Никольском. «Наши дроны умудряются останавливать (пусть и временно) огромные современные заводы на россии — это реальное чудо. В ответ они решили сравнять с землей Кременчугский НПЗ» , — объяснил Куюн.

По информации «ФАКТОВ», которую мы получили из достоверных источников, удар был нанесен тогда, когда резервуары наполнили сырьем. Это наводит на мысль о том, что у россиян, возможно, есть завербованный агент среди штатных работников. Тем более вражеские медиа уже через несколько часов после атаки распространили подробный отчет о том, что было поражено: какие именно резервуары с газом, бензином и керосином были повреждены, какого объема, на каких локациях…

Неужели компетентные органы до сих пор не проверили на детекторе лжи всех, кто причастен к работе Кременчугского НПЗ?

Действительно, возгорание произошло в нескольких местах на обширной территории предприятия.

Для ликвидации последствий пожара, как сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко, было привлечено более 100 спасателей из Кременчуга и Глобино, два пожарных поезда «Укрзалізниці», немало новейшей техники, которая позволяет меньше рисковать личным составом. В частности, роботы и лафетные пожарные стволы, которые имеют механическое управление.

Для ликвидации последствий пожара было привлечено более 100 спасателей из Кременчуга и Глобино

Особенность тушения подобных пожаров состоит в том, что трудно предотвратить разрыв резервуаров. А если происходит разгерметизация, то, конечно, вытекает горючее и огонь разгорается с новой силой.

Кроме того, распространению огня способствовал сильный южный ветер.

К сожалению, из-за сложности пожара трое спасателей получили ожоги разной степени. Им оказана необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

По состоянию на утро 20 августа все очаги горения удалось локализовать, но небо над городом остается затянутым. Местные жители сообщают, что в воздухе ощущается сильный запах гари, поэтому тяжело дышать.

По словам профессора кафедры экологии Полтавской государственной аграрной академии Павла Писаренко, в Кременчуге зафиксировано значительное превышение опасных для здоровья и окружающей среды веществ. Мониторинг состояния воздуха показал один из самых высоких — четвертый — уровень опасности. Так, показатель диоксида азота превышает норму в сотни раз. Загрязнение воздуха оказывает прямое и значительное влияние на окружающую среду, в частности на реки и грунтовые воды. Уже сейчас последствия пожара наблюдают в Кировоградской и Херсонской областях. Естественное обновление может занять длительное время, а точные сроки спрогнозировать сложно. Сейчас главная задача спасателей — локализовать пожар и остановить дальнейшие выбросы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в ночь на 19 августа украинские дроны снова атаковали российский нефтеперерабатывающий завод в Волгограде.

Фото: ГУ ГСЧС в Полтавской области и из открытых источников

