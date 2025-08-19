Враг бил по гражданским и энергетике: рф атаковала Сумщину и Полтавщину

Россияне продолжают обстреливать Украину. В ночь на 19 августа враг массированно атаковал Полтавщину. Об этом сообщил временный исполняющий обязанности руководителя Полтавской ОВА Владимир Когут.

«Зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. Пострадали админздания местных предприятий энергетического сектора. В Лубенском районе в результате атаки без света остались 1471 бытовых и 119 юридических абонентов. Подразделения ГСЧС и энергетики работают над преодолением последствий атаки. К счастью, обошлось без жертв», — написал он.

Также от обстрелов пострадала и Сумщина. Там вражеский БпЛА попал в жилой дом. Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Олег Григоров.

«Вражеский БпЛА попал в жилой дом в Песчанском старостате Сумской громады. От удара жилье загорелось, предварительно есть пострадавшие. Продолжается спасательная операция, на месте работают экстренные службы», — написал он.

Как сообщили в Воздушных Силах ВСУ, в ночь на 19 августа (с 20.00 18 августа) противник атаковал 280 средствами воздушного нападения:

- 270 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов;

- 5 баллистическими ракетами Искандер-М;

- 5 крыльями ракетами Х-101.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 236 воздушных целей:

- 230 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

- 2 баллистические ракеты Искандер-М;

- 4 крылатых ракеты Х-101.

«Зафиксированы прилеты 4 ракет и 40 БпЛА на 16 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 18 августа россияне обстреляли ряд регионов Украины. Во время обстрела Харькова погибли семь человек, среди них — полуторагодовалая девочка.

