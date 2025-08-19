- 10:01 Картофельный пирог от Эктора: быстрый и простой рецепт для тех, у кого нет времени на готовку
Дроны снова атаковали Волгоград: пылает нефтеперерабатывающий завод врага
Дроны снова атаковали россию. В Волгограде загорелся нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
«Силами Министерства обороны российской федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16 и на территории НПЗ. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные. По предварительным данным, пострадавших нет. Пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи в условиях других отделений», — сообщил он.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, около 10 взрывов прогремело в небе над Волгоградом. Дроны летели на очень низкой высоте. По словам очевидцев, на окраине города были видны вспышки от взрывов.
В аэропорту Волгограда был введен план «Ковер». Он не принимал и не отправлял рейсы. Позднее эти ограничения были сняты.
Как писали «ФАКТЫ», ночью 14 августа дроны уже атаковали нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка».
Фото: Telegram-канал ASTRA120
