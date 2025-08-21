41.01 / 41.52 47.84 / 48.45
Против Международного суда, выдавшего ордер на арест путина, ввели санкции

10:23 21 августа 2025
Гаага, МУС

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против четырех судей и прокуроров Международного уголовного суда (МУС), который ранее выдал ордер на арест путина. Соответствующее сообщение опубликовал Государственный департамент США.

«Департамент вводит санкции в отношении следующих лиц за непосредственное участие в любых усилиях МУС по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию лица, находящегося под защитой, без согласия страны гражданства этого лица», — так объясняет свое решение Госдеп.

Двое судей и два заместителя прокурора Международного уголовного суда попали под американские санкции. Один из судей, говорится в сообщении, позволил МУС расследовать «деятельность американского персонала в Афганистане». Трое попали под санкции из-за выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта.

Все имущество и доли в собственности вышеупомянутых лиц блокируются.

На это решение уже отреагировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он поблагодарил государственного секретаря США Марко Рубио за него.

Как писали ранее «ФАКТЫ», решение Трампа, которое может означать финансовые и визовые ограничения для всех, кто помогает расследованию МУС против граждан США или их союзников, было осуждено судом и 79 подписантами, которые заявили, что оно может подорвать международное право. Но москва приветствовала этот шаг. По словам высокопоставленного кремлевского чиновника, он назвал его «замечательной новостью» и заявил, что МУС «стал слишком высокомерным, и теперь Вашингтон поставил его на место».

