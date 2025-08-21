Мешал договор с Брэдом Питтом: стало известно, почему Анджелина Джоли намерена уехать из США

Недавно младшему сыну Анджелины Джоли и Брэда Питта Ноксу и его сестре-близнецу Вивьен исполнилось 17 лет, и их мать стала еще на один год ближе к реализации своей мечты — выезду за постоянное место жительства за границу.

Об этом пишет со ссылкой на инсайдера People.

«Анджелина никогда не хотела жить в Лос-Анджелесе на постоянной основе. Она не имела выбора из-за соглашения об опеке с Брэдом. Она рассматривает для переезда несколько мест за границей и будет очень счастлива, когда сможет покинуть Лос-Анджелес», — сообщает инсайдер.

В какую страну планирует переехать Джоли, пока неизвестно. В интервью The Hollywood Reporter в прошлом году актриса признавалась, что хочет какое-то время пожить в Камбодже, где в 2002 году она усыновила старшего сына Мэддокса. Именно это место актриса считает своим домом.

«Когда у тебя большая семья, ты хочешь, чтобы у них были уединение, покой, безопасность. У меня есть дом [в Лос-Анджелесе], где я воспитываю детей, но это не совсем то место. Та человечность, которую я нашла по всему миру, отличается от того, с чем я выросла здесь» , — сказала она в одном интервью.

Отметим, что Анджелина Джоли и Брэд Питт были вместе более 10 лет. В 2016 году, через два года после свадьбы, актриса подала на развод, который завершился только в конце 2024 года. У экс-супруги шестеро детей: приемные — 24-летний Меддокс, 21-летний Пакс, 20-летняя Захара, а также биологические — 19-летняя Шайло и 17-летние близнецы Нокс и Вивьен. С двумя старшими сыновьями Питт не общается.

По информации источника, после развода с Брэдом Питтом голливудской звезде приходится жить в Лос-Анджелесе «из-за соглашения об опеке».

Но уже в следующем году все изменится: близнецам экс-супруги исполнится 18 лет и Анджелина (вместе с ними и другими детьми) сможет уехать из США. Актриса уже начала готовить к продаже свой исторический особняк в Лос-Фелисе, который она купила в 2017 году за 25 млн долларов для того, чтобы дети могли жить «в пяти минутах» от дома родителей.

Также напомним, что сейчас Брэд Питт встречается с 32-летней Инес де Рамон, а у Анджелины Джоли, по слухам, роман с Джонни Деппом. Впрочем, как это соответствует действительности, никто не может утверждать.



Фото: Samir Hussein/WireImag

