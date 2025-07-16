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Получил водительское удостоверение и стал еще больше похож на Брэда Питта: Анджелину Джоли с сыном сфотографировали в Лос-Аджелисе
Пока голливудская знаменитость Брэд Питт посещает вместе с предположительно будущей женой Инес де Рамон мировые премьеры фильмов, в которых снимался сам, его бывшая жена Анджелина Джоли занимается более «прозаическими» вещами.
На днях актрису сняли папарацци на прогулке в Лос-Анджелесе вместе с сыном Ноксом в день его рождения. Backgrid_usa утверждает, что Анджелина дала сыну несколько уроков вождения по городу, а затем посетила торговый центр Lazy Acres и магазин журналов.
Ноксу исполнилось 17 лет, и он, пожалуй, уже самостоятелен благодаря водительским правам, которые недавно получил. Молодой человек возвышался над мамой, проводя с ней свой день рождения. Его сфоторгафировали за рулем внедорожника Toyota RAV4. Вместе с мамой они уехали в сторону своего дома в Лос-Фелисе.
Как известно, Нокс — единственный биологический сын Анджелины Джоли и Брэда Питта, которые были вместе 10 лет и развелись в 2016 году. У него есть сестра-близнец Вивьен и родная старшая сестра Шайло, которую считают очень похожей на мать.
Фанаты уверены, что Нокс перенял облик знаменитого отца и становится все больше похожим на Питта в молодости. Также у Нокса есть братья Мэддокс и Пакс, а также сестра Захара — приемные дети Питта и Джоли.
Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись только в конце прошлого года, но в течение последних восьми лет продолжают избегать друг друга и судиться с винодельческой Château Miraval. Теперь в рамках судебного дела Питт требует предоставить ему доступ к личным сообщениям бывшей жены.
Напомним, недавно Брэд Питт признался, под чьим женским очарованием он находился до свадьбы — и это вовсе не Анджелина Джоли.
Фото backgrid_usa660
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