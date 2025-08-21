- 21.08 23:45 «Динамо» с красной карточкой Вивчаренко капитулировало перед «Маккаби»: видеообзор отборочного матча Лиги Европы
- 21.08 23:15 «Шахтер» спасся от поражения в поединке с вице-чемпионом Швейцарии: видеообзор матча
- 21.08 22:57 Команда Ротаня в большинстве разгромлена «Фиорентиной»: видеообзор матча отбора Лиги конференций
- 21.08 22:00 Арбузный десерт с мороженым: такого вы точно еще не ели
- 21.08 21:33 Лишилась бизнеса в Херсоне из-за оккупантов: украинка будет бороться в США за корону на международном конкурсе красоты
- 21.08 21:04 Для них это опасно: кому нельзя есть арбузы
- 21.08 20:45 «Эти женские имена стали источником вдохновения для создания сервизов», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 21.08 20:35 Обожал своих внуков: боец из Никополя погиб в своем первом бою на Донетчине
- 21.08 20:06 Шампиньоны, запеченные с сыром: по этому рецепту получится так вкусно, что не оторваться
- 21.08 19:40 Оккупанты форсировали Северский Донец: возросла ли угроза Харькову и Славянску?
- 21.08 19:19 В правительстве сказали, сколько украинцев будут принудительно забирать в ряды ВСУ ежемесячно
- 21.08 18:59 «Я слишком большая звезда»: Кондратюк ошарашил признанием
«Я слишком большая звезда»: Кондратюк ошарашил признанием
Известный украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк сообщил, что легендарное шоу «Караоке на Майдане» возвращается на экраны. Однако он сам больше не будет его ведущим.
В интервью радио «Буковинська Хвиля» Кондратюк рассказал, что один из каналов хочет восстановить проект, но, по его мнению, ведущим должен стать кто-то помоложе, чтобы заинтересовать современную аудиторию.
«Один из каналов хочет восстановить „Караоке на Майдане“. И я не буду, конечно, ведущим, потому что считаю, что я уже слишком большая звезда», — заявил шоумен.
Хотя Кондратюк не появится в кадре, он останется правообладателем и получит роль креативного продюсера. Он хочет посмотреть, как это может пойти без него, ведь многие считают шоу «авторским».
«Мне интересно, как это может пойти без меня. Есть мнение у многих продюсеров, что эта передача настолько авторская. Если бы она не выстрелила в 99 году, то уже через 10 лет ее никто бы не смотрел», — добавил шоумен.
Как писали «ФАКТЫ», ранее ведущий Игорь Кондратюк рассказал, что получает «достаточно приличную пенсию» (до 10 тыс грн), хотя живет на сбережения.532
Читайте нас в Facebook
Скорпионам — судьбоносные встречи, Козерогам — финансовая стабильность, а Водолеям — перемены: гороскоп для всех знаков на конец недели