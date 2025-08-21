«Я слишком большая звезда»: Кондратюк ошарашил признанием

Известный украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк сообщил, что легендарное шоу «Караоке на Майдане» возвращается на экраны. Однако он сам больше не будет его ведущим.

ВІДЕО ДНЯ

В интервью радио «Буковинська Хвиля» Кондратюк рассказал, что один из каналов хочет восстановить проект, но, по его мнению, ведущим должен стать кто-то помоложе, чтобы заинтересовать современную аудиторию.

«Один из каналов хочет восстановить „Караоке на Майдане“. И я не буду, конечно, ведущим, потому что считаю, что я уже слишком большая звезда», — заявил шоумен.

Хотя Кондратюк не появится в кадре, он останется правообладателем и получит роль креативного продюсера. Он хочет посмотреть, как это может пойти без него, ведь многие считают шоу «авторским».

РЕКЛАМА

«Мне интересно, как это может пойти без меня. Есть мнение у многих продюсеров, что эта передача настолько авторская. Если бы она не выстрелила в 99 году, то уже через 10 лет ее никто бы не смотрел», — добавил шоумен.

РЕКЛАМА

Как писали «ФАКТЫ», ранее ведущий Игорь Кондратюк рассказал, что получает «достаточно приличную пенсию» (до 10 тыс грн), хотя живет на сбережения.

532

Читайте нас в Facebook