- 25.05 22:27 Тренды в летних украшениях: тест на знание новых тенденций в моде
- 25.05 22:00 Суп из одного ингредиента: при подаче добавьте оливковое масло
- 25.05 21:30 Она давно об этом мечтает: большая перемена в жизни Анджелины Джоли не за горами
- 25.05 21:00 Натуральные средства от мигрени: иногда они действуют лучше, чем лекарства
- 25.05 20:34 Не пережил тяжелого ранения: на Киевщине попрощались с бойцом, который ушел на фронт добровольцем
- 25.05 20:07 Пирог с малиной: идеальное дополнение к чашечке кофе
- 25.05 19:54 Львам — «Королева Пентаклей», Весам — «Колесница», а Стрельцам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 26 мая
- 25.05 19:54 Чемпионат Украины по футболу, 30-й тур, 23 — 25 мая: результаты и видеообзоры матчей, итоговое положение команд
- 25.05 19:52 «Картофельный рак»: как выявить заболевание и как с ним бороться
- 25.05 19:46 Оккупанты применяют новую тактику наступления: с какими проблемами сталкиваются ВСУ
- 25.05 19:07 Папарацци застали Брэда Питта с новой прической: поклонники звезды в шоке
- 25.05 19:00 Алла Пугачева трогательно обратилась к Кристине Орбакайте: «Какое счастье, что у меня есть ты»
У Кондратюка вдвое больше, чем у Бобула: какую пенсию получают звезды украинского шоу-бизнеса
После того как певец Иво Бобул пожаловался в интервью, что получает пенсию «на которую невозможно прожить», украинцы начали живо интересоваться, какие же выплаты получают легендарные артисты.
О том, какие действительно пенсии у звезд, рассказывает интернет-издание «ГОРДОН».
Так, 71-летний певец Иво Бобул получает 5 тысяч гривен пенсии, которую он называет «не пенсия, а страшная несправедливость».
«Знаете, сколько у меня трудового стажа? А сколько насчитали выплат? Даже стыдно озвучивать. А между тем какой-то человек, всю жизнь из одного кабинета в другой носивший бумажки, получает в 50 раз больше. А судьи себе сколько назначали?» — возмутился Бобул.
67-летний певец Павел Зибров сейчас получает 8,5 тыс. грн пенсии. В феврале 2024 года Зибров говорил, что его пенсия составляет 7,5 тысяч грн.
Его коллега — 70-летняя Алла Кудлай своей пенсии не разглашает, но, по словам самого Зиброва, артистка получает на 1 тыс. больше, чем он. Следовательно, ее пенсия составляет 9,5 тыс. грн.
63-летний ведущий Игорь Кондратюк получает «достаточно приличную пенсию» (до 10 тыс грн), хотя живет на сбережения.
«У меня не минимальная пенсия. У меня пенсия достаточно приличная, но если сравнивать с пенсиями судей, то моя пенсия — мизерная» , — рассказал он в 2023 году.
Мать украинской ведущей Леси Никитюк — Екатерина Никитюк получает 5 тысяч грн пенсии.
По словам певицы Оли Поляковой, ее мать Светлана Полякова получает 2,4 тыс. пенсии.
Отметим, что самая большая пенсия в Украине составляет 51 тыс. грн, если не считать судей (у которых пенсия официально пенсией не называется). Об этом в апреле сообщили в Минсоцполитике. В то же время 26% украинцев получают пенсию менее 3 тыс. грн.
Также напомним, что даже звезды, прославившие Украину в мире, получают гораздо меньшую пенсию, чем судьи и прокуроры.1164
Читайте нас в Facebook
Овнам — неожиданное знакомство и интересная идея, Львам — прилив сил: гороскоп и ритуал очищения от мольфара на 25 мая
Львам — «Королева Пентаклей», Весам — «Колесница», а Стрельцам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 26 мая