У Кондратюка вдвое больше, чем у Бобула: какую пенсию получают звезды украинского шоу-бизнеса

После того как певец Иво Бобул пожаловался в интервью, что получает пенсию «на которую невозможно прожить», украинцы начали живо интересоваться, какие же выплаты получают легендарные артисты.

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О том, какие действительно пенсии у звезд, рассказывает интернет-издание «ГОРДОН».

Так, 71-летний певец Иво Бобул получает 5 тысяч гривен пенсии, которую он называет «не пенсия, а страшная несправедливость».

«Знаете, сколько у меня трудового стажа? А сколько насчитали выплат? Даже стыдно озвучивать. А между тем какой-то человек, всю жизнь из одного кабинета в другой носивший бумажки, получает в 50 раз больше. А судьи себе сколько назначали?» — возмутился Бобул.



67-летний певец Павел Зибров сейчас получает 8,5 тыс. грн пенсии. В феврале 2024 года Зибров говорил, что его пенсия составляет 7,5 тысяч грн.



Его коллега — 70-летняя Алла Кудлай своей пенсии не разглашает, но, по словам самого Зиброва, артистка получает на 1 тыс. больше, чем он. Следовательно, ее пенсия составляет 9,5 тыс. грн.



63-летний ведущий Игорь Кондратюк получает «достаточно приличную пенсию» (до 10 тыс грн), хотя живет на сбережения.

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«У меня не минимальная пенсия. У меня пенсия достаточно приличная, но если сравнивать с пенсиями судей, то моя пенсия — мизерная» , — рассказал он в 2023 году.



Мать украинской ведущей Леси Никитюк — Екатерина Никитюк получает 5 тысяч грн пенсии.



По словам певицы Оли Поляковой, ее мать Светлана Полякова получает 2,4 тыс. пенсии.

Отметим, что самая большая пенсия в Украине составляет 51 тыс. грн, если не считать судей (у которых пенсия официально пенсией не называется). Об этом в апреле сообщили в Минсоцполитике. В то же время 26% украинцев получают пенсию менее 3 тыс. грн.

Также напомним, что даже звезды, прославившие Украину в мире, получают гораздо меньшую пенсию, чем судьи и прокуроры.

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