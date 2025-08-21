- 21.08 23:45 «Динамо» с красной карточкой Вивчаренко капитулировало перед «Маккаби»: видеообзор отборочного матча Лиги Европы
«Помощь тысячам украинцев»: Кабмин расширил список бесплатных лекарств
В Украине расширен перечень безвозмездных лекарств и медизделий, закупаемых государством. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Из нового в списке:
- лекарство от аутоиммунных заболеваний нервной системы и нейромышечных заболеваний;
- медизделия для коррекции сложных сколиотичных деформаций позвоночника.
«Решение позволит тысячам украинцев получить современное и качественное лечение без дополнительных финансовых затрат для них и их семей», — написала она.
Как писали «ФАКТЫ»,программа «Доступное лекарство» позволяет людям получать лекарства против самых распространенных болезней либо безвозмездно, либо с частичной доплатой. В бюджете на 2025 год на это предусмотрено 6,6 млрд грн.
«В обновленную программу войдет более 30 новых действующих веществ, в том числе комбинированные лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. А также ревматологических, неврологических, глазных и эндокринологических болезней, таких как гипотиреоз и мигрень», — отметили в Министерстве здравоохранения Украины и добавили, что впервые станут доступны препараты для детей, а также лекарства в форме капель и мазей.236
