«Помощь тысячам украинцев»: Кабмин расширил список бесплатных лекарств

В Украине расширен перечень безвозмездных лекарств и медизделий, закупаемых государством. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Из нового в списке:

- лекарство от аутоиммунных заболеваний нервной системы и нейромышечных заболеваний;

- медизделия для коррекции сложных сколиотичных деформаций позвоночника.

«Решение позволит тысячам украинцев получить современное и качественное лечение без дополнительных финансовых затрат для них и их семей», — написала она.

Как писали «ФАКТЫ»,программа «Доступное лекарство» позволяет людям получать лекарства против самых распространенных болезней либо безвозмездно, либо с частичной доплатой. В бюджете на 2025 год на это предусмотрено 6,6 млрд грн.

«В обновленную программу войдет более 30 новых действующих веществ, в том числе комбинированные лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. А также ревматологических, неврологических, глазных и эндокринологических болезней, таких как гипотиреоз и мигрень», — отметили в Министерстве здравоохранения Украины и добавили, что впервые станут доступны препараты для детей, а также лекарства в форме капель и мазей.

