Не такие, как многие: у Джеффа Безоса и Марка Цукерберга заметили черту, отличающую их от многих людей

Многим известно, что владелец Amazon Джефф Безос и Марк Цукерберг, которому принадлежат компания Meta, входят в число самых состоятельных людей мира.

Об этих людях, кажется, известно немало: что они предпочитают завтрак, как любят отдыхать, какой у них любимый вид спорта и тому подобное.

Но, как оказалось, некоторые характеристики миллиардеров раньше не обращали внимания, и первым это сделали в соцсети Х (бывший Twitter).

Речь идет о росте богачей.

Когда сравнили, насколько высоки богатые мужчины, оказалась следующая картина:

Марк Цукерберг (состояние в 216 млрд долларов) — 171 см;

Джефф Безос, Amazon (215 млрд долларов) — 171 см;

Сергей Брин, Google (138 млрд долларов) — 173 см;

Майкл Блумберг, Bloomberg (105 млрд долларов) — 170 см;

Дженсен Хуанг, Nvidia (98,7 млрд долларов) — 171 см;

Эрик Юань, Zoom (4,5 млрд долларов) — 170 см;

Тони Ху, DoorDash (2,9 млрд долларов) — 170 см.

«В этом что-то скрыто, но я не могу понять, что именно» , — прокомментировал список его составитель, пользователь под ником taoki.

В то же время под его списком появились комментарии, в которых напоминают, что рост самого богатого человека в мире на данный момент, Илона Маска, составляет 186 см. Поэтому вполне возможно, что выводы о том, что от высоты человека зависит его успеваемость в бизнесе — слишком преждевременны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, какой wellness-гаджет предпочитают в 2025 году люди с деньгами.

