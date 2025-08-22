- 22.08 22:01 Очень вкусный квашеный салат: готовится так просто, что вы удивитесь
Не такие, как многие: у Джеффа Безоса и Марка Цукерберга заметили черту, отличающую их от многих людей
Многим известно, что владелец Amazon Джефф Безос и Марк Цукерберг, которому принадлежат компания Meta, входят в число самых состоятельных людей мира.
Об этих людях, кажется, известно немало: что они предпочитают завтрак, как любят отдыхать, какой у них любимый вид спорта и тому подобное.
Но, как оказалось, некоторые характеристики миллиардеров раньше не обращали внимания, и первым это сделали в соцсети Х (бывший Twitter).
Речь идет о росте богачей.
Когда сравнили, насколько высоки богатые мужчины, оказалась следующая картина:
- Марк Цукерберг (состояние в 216 млрд долларов) — 171 см;
- Джефф Безос, Amazon (215 млрд долларов) — 171 см;
- Сергей Брин, Google (138 млрд долларов) — 173 см;
- Майкл Блумберг, Bloomberg (105 млрд долларов) — 170 см;
- Дженсен Хуанг, Nvidia (98,7 млрд долларов) — 171 см;
- Эрик Юань, Zoom (4,5 млрд долларов) — 170 см;
- Тони Ху, DoorDash (2,9 млрд долларов) — 170 см.
«В этом что-то скрыто, но я не могу понять, что именно» , — прокомментировал список его составитель, пользователь под ником taoki.
В то же время под его списком появились комментарии, в которых напоминают, что рост самого богатого человека в мире на данный момент, Илона Маска, составляет 186 см. Поэтому вполне возможно, что выводы о том, что от высоты человека зависит его успеваемость в бизнесе — слишком преждевременны.
Ранее «ФАКТЫ» писали, какой wellness-гаджет предпочитают в 2025 году люди с деньгами.204
