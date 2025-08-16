- 16.08 21:34 Для женщин, которые выбрали себя: украинская певица MELANYA выпустила провокационный альбом
Все сошли с ума из-за него: эксперты определили главный модный wellness-гаджет 2025 года
Пока налоговая инспекция Украины мониторит сети и сайты граждан с надеждой найти у них дополнительные источники доходов, в западных странах решили определиться с другими вопросами — с тем, какие гаджеты больше всего влияют на состояние здоровья граждан.
И при этом были обнаружены довольно странные вещи: украинцы покупают гаджеты, совсем исходя из соображений цены.
Например, один из фитнес-браслетов стоит дороже многих аналогов, требует ежегодной подписки и даже не считает шаги, но именно его выбирают известные спортсмены, предприниматели и знаменитости.
Первоначально Whoop создавался для элитных спортсменов, чтобы помогать им отслеживать нагрузку во время тренировок, процесс обновления и сон. Устройство анализирует показатели организма и дает персональные рекомендации по тренировкам, отдыху и образу жизни.
Впоследствии его аудитория заметно расширилась. Whoop стал популярным среди знаменитостей, в том числе Криштиану Роналду, Леброна Джеймса и Майкла Фелпса. Его стали носить руководители технологических компаний в Кремниевой долине и даже принц Уильям. А теперь трекеры вообще используют все: и любители фитнеса, и те, кто просто хочет больше знать о состоянии своего здоровья, и те, кто хочет подчеркнуть свой статус.
В отличие от большинства фитнес-браслетов, Whoop не отслеживает шаги и не посылает сообщения. Основной акцент сделан на трех направлениях — погрузка, восстановление и сон. Для последнего доступны подробные отчеты о продолжительности и качестве сна, его регулярности и качестве. Кстати, Whoop не имеет экрана, поэтому все взаимодействие с гаджетом происходит через специальное приложение для телефона.
Впрочем, мнения об инновации расходятся. В Тик Токе и других соцсетях его не перестают хвалить и называют «лучшим устройством Земли». Кроме того, как утверждают представители Whoop, ссылаясь на исследования, их браслет — один из самых точных wellness-трекеров. Однако некоторые по-прежнему настроены к аксессуару скептически и утверждают, что секрет его успеха кроется в хорошем маркетинге.
Поэтому украинским производителям, вероятно, следует использовать опыт продвижения этого трекера, но без лишних преувеличений, и учитывая как отрицательные, так и положительные качества.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о «хитрости», которая поможет сэкономить 60 процентов заряда у самартфона.294
