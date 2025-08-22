41.02 / 41.52 47.73 / 48.39
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Два человека погибли во время пожара в кропивницком вузе: что известно о ЧП

9:19 22 августа 2025
В кропивницком вузе пожар унес жизни двух человек

В Кировоградской области, где в начале года в пожаре погиб ребенок, произошел пожар в крапивническом вузе. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«21 августа в 12:15 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в одном из высших учебных заведений областного центра. Прибыв по вызову, спасатели обнаружили на месте пожара двоих мужчин 1961 г. р. и 1965 г. р. без признаков жизни. Установлено, что горело помещение в 2010 году». одноэтажном здании. В 12:32 пожар был локализован, а в 13:07 — ликвидирован" , — говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара был привлечен 31 человек личного состава и 7 единиц техники 1 Государственного пожарно-спасательного отряда. Причина пожара и обстоятельства гибели граждан устанавливаются специалистами.

РЕКЛАМА

Как писали «ФАКТЫ», на днях во время комбинированной атаки с воздуха врага на Сумщину в областном центре повреждены здания высшего учебного заведения города — Сумского университета.

В ГСЧС сообщили, что на месте попадания возник масштабный пожар. Но из-за угроз повторных ударов россиян спасатели временно прекращали работы. В настоящее время все очаги горения ликвидированы.

РЕКЛАМА

213

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ванна всегда будет чистой

Как за 30 минут вернуть ванне белый цвет: советы от блогера

Шоу Караоке на Майдане возвращается

«Я слишком большая звезда»: Кондратюк ошарашил признанием

Метод &quot;двух ложек&quot;

Насыпьте с вечера эти 2 средства в унитаз, и утром он будет сиять ярче солнечных лучей

Экодом переселенцев из Харькова Ланы Тесленко и ее мужа Александра

«Это не о бедности, а о возможностях»: дом в форме яйца построили из шин, соломы и глины переселенцы из Харькова в Хмельницкой области

Следующий материал
Новости партнеров