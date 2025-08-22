Два человека погибли во время пожара в кропивницком вузе: что известно о ЧП

В Кировоградской области, где в начале года в пожаре погиб ребенок, произошел пожар в крапивническом вузе. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

ВІДЕО ДНЯ

«21 августа в 12:15 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в одном из высших учебных заведений областного центра. Прибыв по вызову, спасатели обнаружили на месте пожара двоих мужчин 1961 г. р. и 1965 г. р. без признаков жизни. Установлено, что горело помещение в 2010 году». одноэтажном здании. В 12:32 пожар был локализован, а в 13:07 — ликвидирован" , — говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара был привлечен 31 человек личного состава и 7 единиц техники 1 Государственного пожарно-спасательного отряда. Причина пожара и обстоятельства гибели граждан устанавливаются специалистами.

РЕКЛАМА

Как писали «ФАКТЫ», на днях во время комбинированной атаки с воздуха врага на Сумщину в областном центре повреждены здания высшего учебного заведения города — Сумского университета.

В ГСЧС сообщили, что на месте попадания возник масштабный пожар. Но из-за угроз повторных ударов россиян спасатели временно прекращали работы. В настоящее время все очаги горения ликвидированы.

РЕКЛАМА

213

Читайте нас в Facebook