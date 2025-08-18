Корпус Сумского университета разрушен в результате удара россиян (фото, видео)

Во время комбинированной атаки с воздуха врага на Сумскую область в областном центре повреждены здания высшего учебного заведения города — Сумского университета.

В ГСЧС сообщили, что на месте попадания возник масштабный пожар. Но из-за угроз повторных ударов россиян спасатели временно прекращали работы. В настоящее время все очаги горения ликвидированы.

Сумское издание «Кордон.Медиа» показывает один из сгоревших корпусов вуза. Другие здания были повреждены в результате прилета ударившей рядом баллистики.

Вот так выглядит здание с высоты птичьего полета.

Фото "Граница.Медиа"

Издание уточняет, что один из корпусов сгорел из-за попадания беспилотников, а в другом из-за прилета ракеты поблизости вылетели окна на всех этажах. Также повреждены соседний корпус и библиотека. В настоящее время работники вуза выносят из поврежденных зданий уцелевшие вещи.

Сегодня утром российские террористы ударили двумя баллистическими ракетами по Запорожью — один человек скончался от полученных травм, более десяти ранены. В областном центре повреждены многие здания.

Фото «Граница.Медиа»

