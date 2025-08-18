41.03 / 41.57 48.00 / 48.63
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Корпус Сумского университета разрушен в результате удара россиян (фото, видео)

13:04 18 августа 2025
Россияне разрушили корпус университета в Сумах. Фото Кордон.Медиа

Во время комбинированной атаки с воздуха врага на Сумскую область в областном центре повреждены здания высшего учебного заведения города — Сумского университета.

В ГСЧС сообщили, что на месте попадания возник масштабный пожар. Но из-за угроз повторных ударов россиян спасатели временно прекращали работы. В настоящее время все очаги горения ликвидированы.

Сумское издание «Кордон.Медиа» показывает один из сгоревших корпусов вуза. Другие здания были повреждены в результате прилета ударившей рядом баллистики.

РЕКЛАМА

Вот так выглядит здание с высоты птичьего полета.

Фото "Граница.Медиа"

РЕКЛАМА

Издание уточняет, что один из корпусов сгорел из-за попадания беспилотников, а в другом из-за прилета ракеты поблизости вылетели окна на всех этажах. Также повреждены соседний корпус и библиотека. В настоящее время работники вуза выносят из поврежденных зданий уцелевшие вещи.

Сегодня утром российские террористы ударили двумя баллистическими ракетами по Запорожью — один человек скончался от полученных травм, более десяти ранены. В областном центре повреждены многие здания.

Фото «Граница.Медиа»

РЕКЛАМА

70

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

семена базилика

Эти крошечные семена регулируют уровень сахара: просто добавьте их в меню

Ванна всегда будет чистой

Как за 30 минут вернуть ванне белый цвет: советы от блоггера

платежки за коммуналку

Тарифы на коммунальные услуги с 1 сентября: сколько придется заплатить за газ и электроэнергию

Меган Маркл с матерью

Мать Меган Маркл откровенно рассказала о самых тяжелых моментах, которые она пережила с дочкой

Следующий материал
Новости партнеров