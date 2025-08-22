- 22.08 22:01 Очень вкусный квашеный салат: готовится так просто, что вы удивитесь
Звезда «Джентльмен-шоу» Олег Филимонов впервые рассказал о трагедии в семье
Украинский актер Олег Филимонов рассказал о трагедии, которая произошла в его семье в мае 2021 года. 30 мая 2021 года умер его 15-летний внук Эван Григор.
Об этом звезда «Джентльмен-шоу» рассказал в интервью Славе Демину.
По словам Филимонова, юного Эвана семья нежно называла главной надеждой семьи. Парень внезапно потерял сознание во время игры в баскетбол. Прибывшие на место медики не смогли спасти подростка и констатировали смерть.
Впоследствии стало известно, что причиной была острая кардиомиопатия. Это заболевание нередко уносит жизни даже у совершенно здоровых, на первый взгляд, людей.
У Эвана также не было никаких жалоб на здоровье. Он учился в мореходном училище, проходил медицинские комиссии и обследования, и врачи не находили серьезных отклонений.
Для Филимонова смерть внука стала ударом, который невозможно описать словами.
В тот трагический момент он оставался рядом с парнем до приезда врачей. Потерю он переживал очень тяжело, испытывая не только моральную боль, но и физическое истощение.
«Он упал и умер. Можно сказать, что это инфаркт. До этого он не страдал. Он же в мореходке учился, там комиссия медицинская, его моя жена водила к кардиологам, обследование он прошел.
Наверное, нужно быть сильным. Не знаю, как справился с этим. Мне было очень плохо, физически плохо. Мне не хватало кислорода, чувствовал, что сейчас потеряю сознание», — признался Филимонов.
Олег Филимонов — украинский юморист, кандидат филологических наук, предприниматель, педагог, участник команды КВН «Одесские джентльмены», ведущий телепередач «Джентльмен-шоу», «Камера смеха», «Филимонов и компания». Народный артист Украины. А еще он «самый ярый патриот Одессы».342
