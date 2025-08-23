Поможет «Калифорния»: почему Кейт и Уильяму не придется тратить средства на покупку мебели для нового дома

Принц Уильям, его жена Кейт Миддлтон и вся их большая семья готовятся к переезду в просторный особняк Forest Lodge в Виндзорском Большом парке, который насчитывает восемь спален и отличается значительными масштабами, что позволит семье чувствовать себя максимально комфортно.

Семья планирует въехать в новый дом к Рождеству, что СМИ Соединенного Королевства воспринимают одновременно с грустью и радостью. Что касается радости — все понятно, ведь новое жилье — это новое пространство и новые перспективы. Относительно грусти — переезд должен состояться после того, как Уильям станет королем, то есть его отец Чарльз III уйдет из жизни. К сожалению, именно такие жестокие перспективы будущих месяцев.

Впрочем, немного скрасит перспективу переезда тот факт, что Уильяму и Кейт не придется тратить средства на покупку новой мебели для обустройства особняка. Ведь для этих целей им открыт доступ к огромному складу, который находится на территории Виндзорского замка и известен под названием «Калифорния». Хранилище получило свое название благодаря поразительным размерам, сопоставимым с одноименным американским штатом.

Внутри склада «Калифорния» собрана мебель, подарки и произведения искусства, не вошедшие в основную Королевскую коллекцию. Многие предметы считаются избыточным или недостаточно ценным для постоянной экспозиции, однако они идеально подходят для обустройства новых резиденций членов королевской семьи.

По информации королевского биографа Ричарда Кэя, Кейт Миддлтон уже «присмотрелась» на «Калифорнии» для нового дома большой обеденный стол.

Само хранилище было построено в 2019 году по инициативе покойной королевы Елизаветы II. Его площадь сравнима с восемью теннисными кортами. Изначально оно предназначалось для временного размещения Королевской коллекции во время масштабной реконструкции Букингемского дворца, которая длится с 2017 года и завершится только к 2027 году.

Как известно, Forest Lodge станет постоянным домом для семьи Уэльских, после того как принц Уильям сойдет на престол. Особняк оборудован теннисными кортами, просторным залом для баллов и другими удобствами. Семья планирует въехать в новый дом к Рождеству, а за его аренду будет выплачиваться рыночная стоимость. Самое главное, что переезд в Forest Lodge позволит Кейт, Уильяму и их детям Джорджу, Шарлотте и Луи сохранить конфиденциальность и индивидуальность.

