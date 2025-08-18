- 18.08 22:01 Арбузный салат для фигуры: быстрый рецепт полезного блюда
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми переезжают в новый дом: что стало причиной
Британская королевская семья владеет нескольким объектами недвижимости, включая те, где, по легендам, когда-то видели привидений и других необычных существ. Впрочем, последние новости о том, что семейство меняет дом обитания, никак не связаны со странными существами.
Дело в том, что бывший дом стал маловат для семейства, в котором подрастают дети, и Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми переезжают в новый дом стоимостью 21 млн долларов, пишут СМИ.
В 2022 году семья поселилась в коттедже Аделаида недалеко от школы Лембрук, где учатся дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма. К сожалению, именно в этом коттедже старший сын британского монарха и его супруга пережили недавние трагические события и тяжелые испытания: смерть Елизаветы II, онкологические заболевания у Кейт и Чарльза III.
«Последние несколько лет были очень тяжелыми. Переезд даст им возможность начать с чистого листа, оставить тяжелые воспоминания позади» , — приводит The Sun источники слова из окружения принца и принцессы Уэльских.
Однако королевские супруги не планируют переезжать слишком далеко, ведь «Виндзор стал для них домом». Так что их новой резиденцией станет Форест-Лодж («лесной домик»), находящийся в самом сердце Большого Виндзорского парка. Этот коттедж, построенный в георгианском стиле, с девятью пролетами и венецианскими окнами, является памятником архитектуры ІІ категории. Он гораздо больше коттеджа Аделаида и имеет восемь спален.
По словам источника издания, Кейт и Уильям рассчитывают, что Форест-Лодж «станет их домом навсегда». Также инсайдер уточняет, что пара оплатит все расходы по переезду и реновации дома самостоятельно, британских налогоплательщиков это не коснется.
Ранее стало известно, почему брак Кейт Миддлтон и принца Уильяма оказался под угрозой распада.
Источник фото: https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/
