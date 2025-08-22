При чем здесь паста? Меган Маркл удивила драгоценностями на пальцах во время приготовления пищи

Герцогиня Сассекская продолжает строить карьеру телеповара, не забывая при этом шокировать публику некоторыми своими заявлениями и привычками.



Так, на днях она опубликовала в соцсетях новый ролик, анонсирующий второй сезон ее кулинарного шоу.

В коротком ролике Меган без макияжа, под песню Mia Cara, Mia Amore Аннетт Фуничелло, демонстрирует, как она готовит блюдо с чесноком, лимонами, оливковым маслом и спагетти. Также на кухне можно увидеть несколько банок джема ее бренда As ever.

«Готовлю не только пасту (с домашними консервированными лимонами)… скоро нас ждет еще много вкусного», — написала она под видео.

Пасту Меган украсила свежим базиликом, тертым пармезаном и еще большим количеством оливкового масла и налила себе розовое вино тоже от его бренда As ever. Получилось вроде бы очень аппетитно.

Впрочем, внимание зрителей привлекла не паста с консервированными лимонами, а то, насколько «перегружены» были драгоценностями пальцы жены принца Гарри.

Так, на руках Меган можно заметить часы в стиле принцессы Дианы Cartier Tank Française, которые стали ее любимым украшением и оцениваются в 24 тысячи долларов, браслет той же фирмы из 18-каратного золота за 9,5 тысячи долларов и теннисный браслет Jennifer Meyer за три тысячи долларов.

Также можно заметить обручальное кольцо из валлийского золота, подаренное Меган королевой Елизаветой II, которое стоит 13 тысяч долларов, и «кольцо вечности» за 108 тысяч долларов. Наконец, среди украшений — обручальное кольцо с бриллиантом огранки «подушка» и двумя круглыми бриллиантами из личной коллекции принцессы Дианы. Оно оценивается в 162 тысяч долларов.

«Госпожа Меган, при чем здесь паста? Вы хвастаетесь своими драгоценностями, или ведете ли кулинарное шоу», «Я на кухне стараюсь никогда не носить драгоценности, ведь это так неудобно, и мешает готовить», «Носить столько украшений на кухне — очень неудобно», — пишут зрители.

Впрочем, как известно, у каждой хозяйки есть свой взгляд на то, что лучше носить на кухне. Тем более, что Меган давно привык к королевской роскоши, поэтому даже во время готовки она предпочитает выглядеть безупречно.

Отметим, что кулинарное шоу «С любовью, Меган» зрители часто оценивают как неискреннее, но его все же продлили на второй сезон. Многие другие проекты супругов, в том числе джемы бренда Меган American Riviera Orchard, также критиковали.

Ранее «ФАКТЫ» писали, почему преждевременная смерть принцессы Диана стала великой трагедией для принцев Уильяма и Гарри.

