- 09:25 Жизнь многократного чемпиона Украины по стрельбе оборвала российская пуля
- 09:22 Россия модернизировала смертельные дроны: взрываются от малейшего прикосновения
- 09:01 Российский тыл снова атакован: пылает железная дорога в Волгоградской области
- 08:40 После боевого задания погиб пилот Миг-29 Сергей Бондарь
- 08:40 Беспрецедентная атака: в Краматорске за час раздались десятки взрывов
- 08:17 Время исполнения желаний: гороскоп для всех знаков зодиака на 23 августа
- 22.08 22:01 Очень вкусный квашеный салат: готовится так просто, что вы удивитесь
- 22.08 21:32 Очень переоценена: Мэрайя Кэри раскритиковала премию «Грэмми»
- 22.08 21:03 Гниение фруктов на деревьях в августе: как это предотвратить
- 22.08 20:39 С 2014 года защищал страну: в бою на Сумщине погиб защитник из Хмельницкой области
- 22.08 20:16 Булка с яблоками: отличная выпечка для летних чаепитий
- 22.08 20:04 Настоящая «женщина-тропикана»: раскрыты секреты великолепного внешнего вида 48-летней Шакиры
После боевого задания погиб пилот Миг-29 Сергей Бондарь
Ночью 23 августа погиб еще один украинский пилот. После выполнения боевой задачи, при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович.
Причины и обстоятельства крушения устанавливаются, сообщили в командовании Воздушных сил и Генеральном штабе.
«Ночью 23 августа 2025 года, после выполнения боевого задания при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович, 1979 г. р. Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются. Выражаем соболезнования родным и близким» , — говорится в сообщении.
Как сообщали «ФАКТЫ», в июне, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб пилот 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения.
12 апреля 2025 во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб пилот Павел Иванов. Ему было 26 лет.76
