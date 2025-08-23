41.14 / 41.54 47.85 / 48.43
Украина

После боевого задания погиб пилот Миг-29 Сергей Бондарь

8:40 23 августа 2025
Флаг Украины с черной траурной лентой в связи со смертью героя, фото из открытых источников

Ночью 23 августа погиб еще один украинский пилот. После выполнения боевой задачи, при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович.

Причины и обстоятельства крушения устанавливаются, сообщили в командовании Воздушных сил и Генеральном штабе.

«Ночью 23 августа 2025 года, после выполнения боевого задания при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович, 1979 г. р. Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются. Выражаем соболезнования родным и близким» , — говорится в сообщении.

Как сообщали «ФАКТЫ», в июне, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб пилот 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения.

12 апреля 2025 во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб пилот Павел Иванов. Ему было 26 лет.

