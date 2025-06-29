В ночь на 29 июня 2025 года российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

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«К сожалению, сейчас имеем еще одну болезненную утрату. Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб лётчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения. Пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней — его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населённого пункта, но катапультироваться не успел… Погиб, как Герой! Искренние соболезнования семье Максима… Вечного полета, брат, ты совершил все, что мог!..» — говорится в сообщении.

Мать погибшего в 2023 году летчика Андрея Пильщикова («Джуса») сообщила, что ее сын и Максим Устименко были однокурсниками с первого курса.

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«Макс, парень из стали. Всегда стремился быть лучшим. Лучше всего защищать Украину. Это был супер-интеллект группы, отличный айтишник. Но у него были большие, крепкие крылья. Большая ответственность. Большая преданность делу. Он должен был стать Маршалом Авиации. Вместе с Андреем с первого курса, вместе навеки», — написала она.

В Воздушных Силах ВСУ отметили, что в ночь на 29 июня (с 19.00 28 июня) противник атаковал 537 средствами воздушного нападения:

- 477 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов;

- 4 аэробалистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал»;

- 7 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23;

- 41 крылатой ракетой Х-101/Искандер-К;

- 5 крылатыми ракетами «Калибр»;

- 3 зенитными управляемыми ракетами С-300.

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По предварительным данным, по состоянию на 08:30 ПВО обезврежено 475 средств воздушного нападения противника, 249 сбито огневыми средствами, 226 — локационно утеряны:

- 211 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 225 — локационно утеряны/подавлены РЭБ;

- 1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 сбита;

- 33 крылатых ракеты Х-101/Искандер-К сбиты, 1 — локационно утеряны;

- 4 крылатых ракеты «Калибр» сбиты.

«Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 6 локациях, падение сбитых (обломки) в 8 локациях», — говорится в сообщении.

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