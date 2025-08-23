Жизнь многократного чемпиона Украины по стрельбе оборвала российская пуля (фото)

Многократный чемпион и призер первенств Украины и международных соревнований, мастер спорта международного класса по стрельбе Алексей Хабаров погиб на войне с россией, пополнив сайт-реквием «Ангелы спорта», сообщает Федерация стрельбы Украины.

Трагедия произошла во время выполнения воином боевого задания в районе Шахового Покровского района Донецкой области в результате огневого контакта с противником.

Воспитанник ДЮСШ № 1 по пулевой стрельбе в Горишних Плавнях (Полтавская область) Алексей Хабаров был членом сборной Украины и специализировался на стрельбе из пневматической винтовки.

В частности, в 2017 году спортсмен стал победителем чемпионата Украины в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров с новым национальным рекордом. Тогда в финале он на одну десятую балла опередил серебряного призера Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и будущего медалиста Парижа-2024 Сергея Кулиша из Черкасской области.

До того, как в августе 2023 года присоединиться к Силам обороны Украины, Алексей закончил факультет украинской филологии и журналистики Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко. Также стрелок работал со стипендиатами НОК, организовывал спортивные мероприятия, привлекал детей к занятиям стрельбой и собственным примером вдохновлял их к победам. Важным проектом спортсмена, ездившего на соревнования и во время войны, стал стрелковый клуб «Феникс», который он основал на базе высшего профессионального лицея в Горишних Плавнях.

Ноябрь 2024-го. Алексей Хабаров (крайний слева) - вице-чемпион международных состязаний в Румынии

