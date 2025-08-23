- 23.08 22:02 Как есть чебурек по этикету: в некоторых ресторанах вам выдадут специальный аксессуар
За короткое время потерял родителей и сестру: на Донетчине погиб защитник из Черкасской области
В Монастырище на Черкасчине снова болезненная потеря. Местная община простилась с героем Владимиром Алексеевым. Он был трудолюбивым, дружелюбным, всегда с легкостью завоевывал благосклонность окружающих. У него было много друзей. Его доброжелательность, искренность, радушие и открытость были магнитом. Все знали, что Владимир — хозяин своего слова: не предаст, не подведет, сообщает городской совет. Воину навеки 31.
«После школы Владимир поступил в училище города Тульчин. Получив профессию, сразу устроился на работу в поселке Вапнярка. Жизнь закаляла его еще с детских лет. Но он никогда не жаловался. А просто жил. С достоинством. С миром в душе. С теплом в глазах. И хотя война не входила в планы защитника, она коварно ворвалась в его жизнь. Владимир не скрылся, не убежал, а встал на защиту Украины. Был оператором отделения радиоразведки 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ. Владимир Алексеев с честью и достоинством исполнял свой воинский долг, его уважали побратимы и командиры. Ведь даже потеряв маму с отцом, этой весной еще и похоронив сестричку, и при этом видя все ужасы войны — он не изменил своим принципам и моральным убеждениям — оставался человеком слова и дела», — говорится в сообщении.
В прошлом году мужчина женился на любимой Инне. Она была его единственным лучиком света в этой ужасной тьме войны, его сердцем, домом. Они мечтали о будущем без войны, общих рассветах и прогулках под звездами, о жизни, долгой совместной жизни… Но…
11 августа 2025 во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Петровка Донецкой области солдат Владимир Алексеев получил ранения, несовместимые с жизнью.
Похоронили героя со всеми воинскими почестями на Княжиковском кладбище.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на войне с россией погиб многократный чемпион и призёр первенств Украины и международных соревнований, мастер спорта международного класса по стрельбе Алексей Хабаров. Спортсмен пополнил сайт-реквием «Ангелы спорта».191
