Удар по железной дороге в россии: дроны остановили движение 38 поездов

В ночь на 23 августа в Волгоградской области РФ в результате удара украинских дронов пылала железная дорога.

Кроме того, украинские БПЛА также нанесли удары по двум объектам железнодорожной инфраструктуры на юге России — в Ростовской области, сообщили российские железные дороги.

На этот раз от удара пострадала станция Сергеевка, где была повреждена контактная сеть. Из-за этого движение 38 поездов было задержано на срок до 3 часов 40 минут.

«В результате падения БПЛА в районе станции Сергеевка (участок Россош — Сохрановка, Ростовская область) в ночь на 23 августа была нарушена работа контактной сети. Движение поездов прекращалось» , — говорится в сообщении.

Губернатор региона Слюсар заявил, что дроны были сбиты над несколькими районами, но обломки БпЛА упали на землю и повлекли за собой пожары. Их быстро потушили, пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 19 августа взрывы прогремели в Волгограде. Пожар произошел на территории местного нефтеперерабатывающего завода.

