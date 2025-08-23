- 23.08 22:02 Как есть чебурек по этикету: в некоторых ресторанах вам выдадут специальный аксессуар
Удар по железной дороге в россии: дроны остановили движение 38 поездов
В ночь на 23 августа в Волгоградской области РФ в результате удара украинских дронов пылала железная дорога.
Кроме того, украинские БПЛА также нанесли удары по двум объектам железнодорожной инфраструктуры на юге России — в Ростовской области, сообщили российские железные дороги.
На этот раз от удара пострадала станция Сергеевка, где была повреждена контактная сеть. Из-за этого движение 38 поездов было задержано на срок до 3 часов 40 минут.
«В результате падения БПЛА в районе станции Сергеевка (участок Россош — Сохрановка, Ростовская область) в ночь на 23 августа была нарушена работа контактной сети. Движение поездов прекращалось» , — говорится в сообщении.
Губернатор региона Слюсар заявил, что дроны были сбиты над несколькими районами, но обломки БпЛА упали на землю и повлекли за собой пожары. Их быстро потушили, пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 19 августа взрывы прогремели в Волгограде. Пожар произошел на территории местного нефтеперерабатывающего завода.125
