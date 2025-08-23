41.03 / 41.53 47.77 / 48.48
Мир

Российский тыл снова атакован: пылает железная дорога в Волгоградской области

9:01 23 августа 2025
Пожар на станции Петров Вал, фото скриншот видео

В ночь на 23 августа россию вновь атаковали украинские беспилотники. Взрывы раздались в городе Петров Вал Волгоградской области. После атаки в районе железнодорожной станции возник пожар, передает Astra.

По словам местных жителей, в окнах жилых домов выбиты стекла.

Губернатор Волгоградской области заявил о массированной атаке на регион. По его словам, в результате взрывов «горела трава» и пострадали люди. Работала ПВО.

Позже российское минобороны сообщило, что ПВО якобы уничтожила ночью 7 БПЛА, из них 4 — над Ростовской областью, 2 — над Волгоградской и 1 — над Кубанью.

Петров Вал — узловая железнодорожная станция Волгоградского региона Приволжской железной дороги. На станции находится локомотивное депо Петров Вал. Количество путей станции — 18.
По прямой до оккупированной Луганской области — около 400 километров.

Отметим, что накануне в Волгограде трижды вводились ограничения на полеты самолетов.

Перед этим на звуки взрывов жаловались жители поселков Ильский и Афипский в Краснодарском крае россии.

Напомним, в ночь на 19 августа взрывы прогремели в Волгограде. Пожар произошел на территории местного нефтеперерабатывающего завода.

Вчера ночью украинские беспилотные летательные аппараты снова поразили нефтеперекачивающую станцию нефтепровода «Транснефть Дружба» в городе Унеча Брянской области.

