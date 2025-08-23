- 23.08 22:02 Как есть чебурек по этикету: в некоторых ресторанах вам выдадут специальный аксессуар
Минус 25 кг и новая жизнь: Могилевская ошеломила перевоплощением
Наталья Могилевская, недавно перепевшая свой старый хит, заявила, что перед возвращением на сцену похудела на 25 килограммов. Об этом звезда заявила в эфире М1.
Артистка поделилась, что ее новое шоу называется «Версия 5.0» и символизирует новый этап в жизни и карьере.
По словам певицы, ее главной целью всегда была не удача, а счастливая жизнь.
«А когда я превращалась благодаря успеху в стерву, карьеристку, я говорила „стоп“. Это не было моей мечтой. Я хотела быть счастливым человеком, красивым изнутри» , — призналась она.
Также Могилевская сообщила, что уже в третий раз значительно потеряла в весе — на этот раз она похудела на 25 килограммов.
«Я снова хочу сойти на Олимп. Я снова минус 25 — это уже в третий раз. А вообще мой новый концерт называется „Версия 5.0“, потому что я в пятый раз возвращаюсь. И надеюсь на этот раз вернуться красиво» , — отметила она.
Напомним, в начале полномасштабного вторжения россии в Украину Наталья Могилевская удочерила двух сестричек.445
