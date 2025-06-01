«Я видела в окно, как сбили ракету — все вокруг было оранжевое»: певица о том, как война изменила ее жизнь и украинскую музыку

Для многих украинцев день 24 февраля 2022 стал переломным. Эта дата навсегда изменила жизнь, планы и творчество многих артистов . Одна из них — украинская певица Zhannet (Жаннет), которая активно выступает в Украине и за рубежом, поддерживает украинских военных морально и финансово. В интервью «ФАКТАМ» она откровенно рассказала о своих переживаниях, поддержке воинов, изменениях в украинской музыке и ближайших планах.

«Буллинг в школе меня изменил»

— Жаннет, вы хоть и новая артистка в украинском шоу-бизнесе, но у ваших клипов уже более сотни тысяч просмотров. Расскажите о своем детстве, откуда вы родом, о родителях и семье?

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— Мое детство было очень хорошим. Я росла счастливым ребенком. Родом я из села в Винницкой области. У меня обычная среднестатистическая семья: мама — учительница начальных классов и немецкого языка, папа работает в агрохолдинге. В школе была активисткой — вела все праздники, выступала на концертах, ездила на вокальные конкурсы и олимпиады.

Но было и нечто неприятное — немного буллинга. Так как моя мама учительница, некоторые одноклассники завидовали и говорили, что я отличница только поэтому. На самом деле все было наоборот: мама проверяла журнал, узнавала все о моих оценках, так что мне даже сложнее было. Думаю, кое-кто меня не очень любил еще и потому, что я была очень активная. Одноклассники иногда красили мне парту мелом, намазывали стул, бросали кочаны в портфель… Поэтому вспоминать школу не очень приятно. В колледже я уже совсем иначе себя поставила — буллинг меня изменил.

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— Со скольких лет вы начали петь?

— С раннего детства. Помню, как приходила к бабушке и постоянно напевала что-то, придумывала песни на ходу. Родители сразу отдали меня в музыкальную школу — за это я им очень благодарна. Честно говоря, не знаю, чем бы занималась, если бы не музыка. Меня поддерживали все: родители, сестра, бабушки, дедушки. Они верили в меня, возили и отпускали в музыкальную школу, а это было 10 километров в одну сторону, несколько раз в неделю. Я часто ехала туда сразу после школы, даже не поев. Было трудно, но я благодарна, потому что я всегда была занята, развивалась.

По словам Жанет, ее любовь к музыке и первые шаги на сцене поддерживала вся семья

— Мое первое выступление было на сельской сцене — на праздниках типа Ивана Купала или Дня Независимости, — продолжает артистка. — Я очень любила петь, поэтому однажды обратилась к завклубу, и с тех пор выступала на всех мероприятиях. Кумиров у меня не было, но была наставница — моя преподавательница по классу аккордеона. Она была сильной женщиной, умела играть на многих инструментах. Именно она привила любовь к музыке, взяла меня в оркестр, ансамбль сопилкарей.

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После 9 класса поступила в колледж культуры и искусств им. Леонтович в Виннице. Это были настоящие студенческие годы! Правда, я много училась — с 7−8 утра до 20:30. Было сложно, потому что я поступила на хорового дирижера, а играть на фортепиано не умела. Но я справилась. Затем я училась в Киевском университете культуры и искусства. Там уже было не так «по-студенчески», потому что я параллельно работала. Потом был COVID, а после началась война…

— Расскажите о своей музыке. Вы исполняете песни других авторов или пишете сами?

— Я пока не пишу песни сама, хотя уже пытаюсь это делать. Пока не до конца уверена в своих текстах, поэтому покупаю песни у разных авторов — например, у Бажаной, Квитки Гаевской. Также общаюсь и знакомлюсь со многими авторами и композиторами. Мое творчество — это искренние эмоции, которые я проживаю вместе со своей аудиторией. В каждой песне стремлюсь передать частичку себя, того, что волнует не только меня, но и тысячи украинцев. Мне важно, чтобы мои песни были не просто треками, а историями — настоящими, близкими, вдохновляющими.

«Нічия-нічий» — моя первая работа. Это был мой первый опыт, и я полностью погрузилась в процесс. Мы работали искренне, вдохновенно, и я кайфовала от каждой минуты на площадке. В этой песне хотела показать путь женщины — от внутренней борьбы до принятия себя. Мы все проходили через моменты, когда сердце и разум тянут в разные стороны. Но настоящая сила — это выбрать себя. И именно это я передаю через песню — женскую энергию, силу, обновление.

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"В каждой песне стремлюсь передать частичку себя, того, что волнует не только меня, но и тысячи украинцев", - говорит певица

— Есть ли для вас ограничения в музыкальных жанрах? Какой из них предпочитаете?

— Возможно, я еще не читаю рэп и не пою рока — но, кто знает, все может быть. А пока предпочитаю поп-музыку. Обычно слушаю то, что я и сама люблю исполнять, — поп. На мой взгляд, именно этот жанр сейчас наиболее актуален.

«Поняла, что мои песни могут поддержать кого-то морально»

— Ваша новая песня «С Днем рождения!» вышла очень символично — именно в ваш день рождения. Что для вас значит эта композиция?

— Да, релиз состоялся 10 мая, именно в день моего рождения — и это был мой особенный подарок всем, кто празднует. Я хотела создать песню, которая дарит радость и праздничное настроение каждому. День рождения — очень личный праздник, но мне хотелось сделать его общим, эмоционально теплым для каждого слушателя. Припев этой песни — это искреннее пожелание счастья, исполнения желаний, новых начинаний.

— В песне «Без тебя» чувствуется совсем другое настроение — глубокое, эмоциональное. Что вы хотели сказать этой композицией?

— «Без тебя» — это не просто песня о любви. Это боль потери, временной разлуки, которая стала обыденностью для миллионов украинских пар из-за войны. Это любовь, которая выдерживает расстояния, страхи, ожидания. Я пела ее с мыслью о наших защитниках и защитницах, о женщинах, которые ждут своих любимых, обо всех, кто не рядом, но хранит любовь в сердце. Для меня важно быть голосом своего народа и петь о том, что чувствует моя страна сегодня.

— Как на вас и ваше творчество повлияла большая война?

— Когда она началась, я еще не занималась сольной карьерой — тогда еще училась. Конечно, война повлияла негативно на всех. Это большой стресс. Сначала я почти не пела — было не до того. А если и пела, то только грустные песни о войне, боли, потерях. Казалось неуместным что-то выкладывать, потому что — какая музыка, когда в стране война? Со временем я поняла, что и мои песни могут поддержать кого-то морально — особенно военных. И поэтому сейчас считаю: пение — это очень важно.

Жаннет: "Для меня важно быть голосом своего народа и петь о том, что чувствует моя страна сегодня"

— Каким вам запомнился день 24 февраля 2022 года?

— Это был страшный день, как и для всех украинцев. Стресс, паника, страх — никто не понимал, что делать и куда бежать. Я тогда жила в Киеве на очень высоком этаже в районе Позняков. В первую ночь начали бомбить рыбную базу неподалеку, и звуки были очень громкие — казалось, что все происходит прямо над нашим домом. Я видела в окно, как сбили ракету — все вокруг было оранжевое. Я находилась в истерике, не знала, что делать. Это был настоящий кошмар.

— Как вы помогаете воинам?

— Прежде всего — финансово. Но также и социально: распространяю информацию, делаю репосты, участвую в благотворительных мероприятиях. Верю, что даже самая маленькая помощь имеет значение. Каждые 5, 10 гривен важны — для воинов, для их семей, особенно потерявших близких.

Однажды я участвовала в творческом вечере, посвященном памяти погибших. Это был не концерт в привычном понимании, а очень глубокое, эмоциональное мероприятие. Одна женщина написала мне большой пост благодарности — сказала, что моя музыка помогла ей снова почувствовать жизнь. Она месяцами не могла взять себя в руки, не выходила из дома, а после моего выступления снова «вдохнула воздух». Это один из самых сильных комментариев, которые я когда-либо получала.

— Как, по-вашему, изменилось украинское музыкальное пространство после начала полномасштабного вторжения?

— Я считаю, что изменения скорее положительные. Увеличилось количество песен на украинском языке. Сегодня, наверное, 99% новой музыки именно украинской, и это очень радует.

Раньше часто считали, что петь по-украински — это «не модно» или «по-деревенски». Русский язык доминировал в медиа и музыке. Но сейчас отношение к украинскому изменилось, и вместе с этим изменилась и музыка. Это одно из немногих положительных последствий войны: мы стали ближе к своему, родному. И я очень счастлива, что сейчас украинская музыка звучит повсюду.

— Почему, по-вашему, часть молодежи до сих пор слушает русскую музыку?

— Я очень надеюсь, что таких людей осталось немного. Если они еще есть, то, видимо, просто не понимают или не хотят осознать, насколько это вредит.

Не хочу никого осуждать, но, возможно, некоторые просто не понимают, что их действия — это поддержка культуры страны-агрессора. Я не трачу энергию на осуждение таких людей — лучше направить силы на создание качественной украинской музыки, которая сама сможет убедить.

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