Кто из пенсионеров может легально не платить за коммуналку — объяснение ПФУ
В Украине пенсионеры имеют ряд льгот, включая право не оплачивать коммунальные услуги.
Об этом пишет издание «На пенсии» со ссылкой на объяснение Пенсионного фонда Украины.
Речь идет в первую очередь о людях, которые проработали в сельской местности по определенным специальностям и имеют доход менее 4 240 грн в месяц. Для получения льготы необходимо подтвердить свой стаж и место жительства и оформить льготу через Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
В частности, право на полную компенсацию стоимости коммунальных услуг, твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа имеют пенсионеры, которые работали не менее трех лет и на момент выхода на пенсию занимали одну из следующих должностей:
- педагогический работник;
- медицинский или фармацевтический работник;
- специалист по защите растений;
- работник музея, библиотеки или иного учреждения культуры.
Льгота действует только при условии, что человек проживает в сельской местности и среднемесячный доход его семьи не превышает 4240 гривен на одного человека. Чтобы воспользоваться правом на 100% скидку, пенсионеру нужно подать в Пенсионный фонд или через портал Дія заявление и документы, подтверждающие местожительство и право на льготу.
Также необходимо предоставить справку от бывшего работодателя или органа местного самоуправления, заверенную записями в трудовой книжке. Льгота предоставляется с месяца обращения и действует в течение 12 месяцев, но не дольше, чем до конца календарного года. Она распространяется только на самого пенсионера, а не на членов его семьи.
Напомним, министр соцполитики Денис Улютин рассказал, какие изменения планирует провести правительство, чтобы изменить логику выхода на пенсию и сохранить средства украинцев.157
