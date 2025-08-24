Кто из пенсионеров может легально не платить за коммуналку — объяснение ПФУ

В Украине пенсионеры имеют ряд льгот, включая право не оплачивать коммунальные услуги.

Об этом пишет издание «На пенсии» со ссылкой на объяснение Пенсионного фонда Украины.

Речь идет в первую очередь о людях, которые проработали в сельской местности по определенным специальностям и имеют доход менее 4 240 грн в месяц. Для получения льготы необходимо подтвердить свой стаж и место жительства и оформить льготу через Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

В частности, право на полную компенсацию стоимости коммунальных услуг, твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа имеют пенсионеры, которые работали не менее трех лет и на момент выхода на пенсию занимали одну из следующих должностей:

педагогический работник;

медицинский или фармацевтический работник;

специалист по защите растений;

работник музея, библиотеки или иного учреждения культуры.

Льгота действует только при условии, что человек проживает в сельской местности и среднемесячный доход его семьи не превышает 4240 гривен на одного человека. Чтобы воспользоваться правом на 100% скидку, пенсионеру нужно подать в Пенсионный фонд или через портал Дія заявление и документы, подтверждающие местожительство и право на льготу.

Также необходимо предоставить справку от бывшего работодателя или органа местного самоуправления, заверенную записями в трудовой книжке. Льгота предоставляется с месяца обращения и действует в течение 12 месяцев, но не дольше, чем до конца календарного года. Она распространяется только на самого пенсионера, а не на членов его семьи.

Напомним, министр соцполитики Денис Улютин рассказал, какие изменения планирует провести правительство, чтобы изменить логику выхода на пенсию и сохранить средства украинцев.

